З 1 січня 2027 року для продавців, які користуються послугою OLX Доставка, почнуть діяти нові правила. Вони передбачають обов’язкову верифікацію особи через “Дію”, передачу інформації про доходи до податкової та утримання 10% податку у разі перевищення встановленого ліміту.

Про це повідомляє OLX.

Нові вимоги встановлені Законом України №4903-IX від 9 червня 2026 року, розробленим на основі положень Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7).

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Коли потрібно буде платити 10%

Для приватних продавців податок становитиме 10%, однак він застосовуватиметься лише у разі, якщо загальна сума продажів з OLX Доставкою за календарний рік перевищить еквівалент €2000.

При цьому податок утримуватимуть не з усієї суми продажів, а лише з частини, яка перевищує цей ліміт.

Наприклад, якщо протягом року продавець реалізував товарів на суму, еквівалентну €2500, податок нарахують лише на €500. У такому випадку 10% становитимуть еквівалент €50.

Сума ліміту у гривнях визначатиметься за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного року.

З початком нового календарного року продавець знову отримуватиме ліміт у €2000.

OLX стане податковим агентом

У разі перевищення ліміту OLX утримуватиме податок безпосередньо із виплати продавцю та перераховуватиме його до бюджету.

Платформа також щороку передаватиме до Державної податкової служби інформацію про доходи продавців.

Перший звіт стосуватиметься продажів за 2027 рік і буде поданий у 2028 році.

Якщо дохід не перевищить еквівалент €2000, OLX не утримуватиме податок, але інформація про доходи все одно буде включена до звітності.

При цьому OLX наголошує, що 10% — це не комісія платформи, а державний податок.

Продажі на різних маркетплейсах можуть підсумовуватися

У компанії звернули увагу, що якщо людина продає товари не лише на OLX, а й на інших маркетплейсах, податкова може сумувати дохід із різних платформ.

Тому розподіл продажів між кількома майданчиками не гарантує, що ліміт у €2000 не буде перевищений.

Обов’язкова верифікація через “Дію”

Для першого продажу з OLX Доставкою у 2027 році продавцеві потрібно буде підтвердити особу через “Дію”.

Верифікація буде безоплатною і, за інформацією OLX, займатиме кілька хвилин.

Добровільно пройти її можна буде вже з 1 грудня 2026 року.

З 1 січня 2027 року верифікація стане обов’язковою. OLX запропонує пройти її під час підтвердження першого замовлення з доставкою.

Якщо продавець відмовиться від верифікації, можливість користуватися OLX Доставкою буде призупинена. Сам обліковий запис при цьому залишиться активним.

Після підтвердження особи доступ до продажів із доставкою відновлять.

Що зміниться для ФОП

Для підприємців принципи оподаткування не змінюються.

ФОП продовжуватимуть сплачувати податки за чинними для них ставками.

Водночас інформація про продажі через OLX Доставка також потраплятиме до щорічного звіту платформи для ДПС.

Якщо ФОП підключений до облікового запису OLX, виплати можна буде отримувати безпосередньо на IBAN-рахунок.

Які дані OLX передаватиме податковій

До звіту можуть входити персональні дані продавця, зокрема ім’я, дата народження, адреса, податковий номер, податкове резидентство та IBAN.

Крім цього, OLX передаватиме інформацію про суми отриманих виплат, кількість угод, а також утримані комісії та податки — окремо за кожен квартал.

OLX наголошує, що такий звіт не є податковою декларацією продавця і не замінює її.

У деяких випадках у продавця може виникнути обов’язок самостійно подати декларацію та доплатити податки.

Для покупців нічого не зміниться

Нові правила стосуються продавців, які користуються OLX Доставкою.

Для покупців порядок користування сервісом не змінюється, а проходити верифікацію через “Дію” їм не потрібно.