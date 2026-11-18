Суд обрав запобіжний захід Сергію Радзицькому — фігуранту справи про заворушення на Петропавлівській Борщагівці. Його відправили під варту до 3 січня з можливістю внесення застави у розмірі 133 тисячі гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Радзицькому інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших збройних формувань, а також поширення інформації про місце розташування військових.

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Прокурор просив суд обрати тримання під вартою без права застави.

Захист натомість просив про домашній арешт та заявляв, що наведені стороною обвинувачення факти нібито спотворюють реальність.

Сам Радзицький заявив, що до нього із запитом звернулася Валентина Молода, яка першою приїхала до будинку.

За його словами, раніше він звертався до правоохоронців із повідомленням про нібито незаконне утримання військових за цією адресою.

Радзицький стверджує, що прибув на місце разом із поліцейськими та вів трансляцію у TikTok.

Також він заявив, що “якби знав, що Молода взяла гроші, то він не поїхав би туди”.