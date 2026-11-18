18 листопада на автодорозі Одеса — Миколаїв поблизу села Іванове Одеського району зіткнулися автомобілі SsangYong Korando та Daewoo Nubira. Внаслідок аварії Daewoo загорівся, його водій загинув.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

На місці ДТП працюють поліцейські, рятувальники та медики.

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Перекрито дві смуги руху в напрямку Миколаєва. Патрульні регулюють рух транспорту зустрічною смугою в реверсному режимі.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту, дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними.

Усі обставини аварії встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.