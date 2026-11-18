18 листопада на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені Володимир Путін розкритикував західні санкції, а Сі Цзіньпін виступив проти торговельного протекціонізму. Їхні заяви пролунали напередодні запланованої на 19 листопада тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Путін назвав західні держави “колишніми гегемонами”, а Європу звинуватив у “принизливому занепаді”. Він також заявив, що санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, нібито мали зворотний ефект і зробили країну сильнішою.

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“Досвід показав, що традиційні інструменти економічного домінування та фактичного примусу значною мірою вичерпали себе, втративши більшу частину своєї залякувальної сили”, — сказав Путін.

За його словами, санкції, мита та експортні обмеження можуть мати певний стримувальний ефект, але не здатні зупинити економічне зростання або зруйнувати економіки конкурентів.

Сі Цзіньпін виступив проти торговельних обмежень США

Під час вступної промови Сі Цзіньпін закликав підтримувати вільну та відкриту торгівлю, а також інвестиції. Його заява пролунала після того, як Вашингтон оголосив про нові обмеження на доступ Китаю до передових чипів для штучного інтелекту, зокрема продукції Nvidia.

Ці заходи можуть ускладнити крихке торговельне перемир’я між США та Китаєм. Пекін уже пообіцяв відповісти на американські обмеження.

“Ми повинні твердо підтримувати засновану на правилах багатосторонню торговельну систему, в центрі якої перебуває Світова організація торгівлі, підтримувати вільну та відкриту торгівлю й інвестиції, забезпечувати стабільність і безперебійну роботу глобальних промислових ланцюгів та ланцюгів постачання”, — заявив Сі.

Китайський лідер також пообіцяв знижувати мита, відкривати внутрішній ринок і продовжувати інвестиції у промисловість та нові технології.

Західні торговельні партнери критикують Китай за щорічний профіцит торгівлі, який перевищує трильйон доларів. Вашингтон і Брюссель побоюються, що домінування Китаю у глобальних ланцюгах постачання дає Пекіну геополітичні важелі впливу та загрожує їхнім промисловим галузям і робочим місцям.

Майбутню зустріч Путіна, Сі та Трампа порівнюють із Ялтинською конференцією

Тристоронні переговори лідерів Росії, Китаю та США заплановані на 19 листопада на полях саміту АТЕС. Серед можливих тем — війна Росії проти України, війна США з Іраном, торговельні суперечки, штучний інтелект і ядерна зброя.

Майбутню зустріч уже порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, під час якої лідери США, Великої Британії та СРСР визначали повоєнний світовий порядок і сфери впливу. Це викликає занепокоєння серед керівників менших держав, особливо в Європі та Азії. Вони побоюються, що найбільші військові держави світу можуть укласти домовленості без урахування їхніх інтересів.

У Кремлі цього тижня відкинули порівняння з Ялтинською конференцією, назвавши їх “іграми політологів”, але заявили, що тристороння зустріч матиме значний вплив на світові справи. Пекін зі свого боку заявив, що переговори сприятимуть миру у світі.

Путін назвав ситуацію у світі “турбулентною”, але висловив переконання, що розбіжності між державами можна вирішувати за столом переговорів.

“Тому я очікую великої потенційної користі від майбутньої тристоронньої зустрічі лідерів Росії, Китаю та Сполучених Штатів”, — сказав він.

Пізніше під час двосторонніх переговорів Путін і Сі позитивно оцінили співпрацю між країнами та пообіцяли подальші кроки для просування “багатополярного світу”.