Унаслідок російської атаки на Дніпро 17 листопада було пошкоджено будівлю Почесного консульства Австрії. Ніхто з людей, які перебували в установі, не постраждав.
Про це повідомляється на сторінці посольства Австрії в Україні у Facebook.
У дипломатичному представництві засудили російські удари по Дніпру, внаслідок яких постраждала будівля Почесного консульства Австрійської Республіки.
“Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих норм”, — наголосили в посольстві.
Пошкодження обмежилися будівлею, ніхто в консульстві не зазнав травм.
Установа продовжує працювати, однак під час ремонтних робіт зв’язатися з нею можна лише телефоном.