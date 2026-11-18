Унаслідок російської атаки на Дніпро 17 листопада було пошкоджено будівлю Почесного консульства Австрії. Ніхто з людей, які перебували в установі, не постраждав.

Про це повідомляється на сторінці посольства Австрії в Україні у Facebook.

У дипломатичному представництві засудили російські удари по Дніпру, внаслідок яких постраждала будівля Почесного консульства Австрійської Республіки.

Реклама

Реклама

“Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих норм”, — наголосили в посольстві.

Пошкодження обмежилися будівлею, ніхто в консульстві не зазнав травм.

Установа продовжує працювати, однак під час ремонтних робіт зв’язатися з нею можна лише телефоном.