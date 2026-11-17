Україна під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн” представила партнерам ключові оборонні потреби. Серед головних пріоритетів — ракети для систем ППО, збільшення флоту F-16 та нові можливості для далекобійних ударів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, міністр оборони України Хмара та українська команда представили партнерам потреби у ракетах для Patriot, NASAMS та інших систем протиповітряної оборони.

Реклама

Реклама

Окремо триває діалог щодо посилення бойової авіації.

“Україна працює, щоб збільшити флот F-16, і я дякую кожній країні, яка може нам допомогти”, — заявив Зеленський.

Далекобійна зброя

Ще одним пріоритетом стали нові можливості у сфері далекобійного озброєння.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує робити ставку на балістичні ракети, зокрема отримані з Північної Кореї.

За його словами, Україна розраховує на допомогу партнерів із Європи та США у вигляді озброєння і технологій, здатних посилити захист українських міст.

Йдеться, зокрема, про ракети, які є у європейських країн і можуть уражати російські військові виробництва, а також американські технології, які можуть дозволити бити по пускових установках балістичних ракет.

“Це був би найдешевший, найбільш швидкий спосіб захистити наші міста, наші громади і закінчити цю війну”, — заявив Зеленський.

Президент подякував державам, які під час засідання “Рамштайну” оголосили про нові пакети підтримки України.

Зеленський заслухав керівника СБУ

Того ж дня президент заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада.

Під час зустрічі обговорили бойові операції Служби безпеки, які зараз готуються, та визначили серед них пріоритетні.

Поклад також запропонував комплекс внутрішніх рішень, які можуть посилити СБУ. Зеленський доручив підготувати відповідний системний план.

Президент також заявив, що є “відповіді на вагомі кадрові питання”, не уточнивши деталей.

Розслідування справ “Хімпрому”

Крім того, Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків Генерального прокурора Антоном Ковальським.

Сторони обговорили роботу Офісу Генерального прокурора протягом двох місяців після покладення на Ковальського обов’язків генпрокурора.

Окремою темою стали розслідування справ, пов’язаних із діяльністю угруповання “Хімпром”.

“Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури”, — заявив Зеленський.

За його словами, невідворотність покарання має стати відповіддю на злочинну діяльність “Хімпрому” та осіб, пов’язаних із цією структурою.