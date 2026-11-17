У Празі вранці біля головного залізничного вокзалу лоб у лоб зіткнулися два пасажирські потяги. Унаслідок аварії постраждали 46 людей, четверо з них дістали тяжкі травми. Серед постраждалих є громадяни України.

Про це повідомляє ČT24.

Аварія сталася близько 07:20 на мосту над вулицею Сейфертова у Празі 3. На невеликій швидкості зіткнулися два пасажирські потяги: один прямував до Міловіце, інший їхав із Млада-Болеслава.

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За даними екстрених служб, четверо людей зазнали тяжких травм, 12 – травм середньої тяжкості, ще 30 – легких.

Серед постраждалих були 16 іноземців. Поліція повідомила, що серед них є громадяни Словаччини, України, Росії, Нігерії та Болгарії.

Також травм зазнали двоє машиністів.

За словами міністра транспорту Чехії Івана Беднаріка, попередньо один із потягів проїхав сигнал, який забороняв рух.

“Не хочу наперед визначати, чи була це технічна несправність або людський фактор, але наразі виглядає так, що один потяг проїхав на червоний сигнал”, – заявив міністр.

Центральна система безпеки активувала так званий генеральний стоп, який зупинив усі потяги, однак повністю запобігти зіткненню не вдалося. За словами Беднаріка, потяги зіткнулися вже під час гальмування.

На місці працювали десять бригад швидкої допомоги та чотири лікарські бригади. Також залучили евакуаційний спецтранспорт і команду психологічної допомоги.

Рятувальники повідомили, що нікого з вагонів не довелося деблокувати.

Постраждалих розподілили між кількома лікарнями Праги, щоб не перевантажувати окремі медзаклади.

Рух біля головного вокзалу був обмежений приблизно шість годин. Близько 13:00 його повністю відновили.

Попередня сума збитків перевищує 16 млн чеських крон. Причини та обставини аварії розслідують залізнична інспекція та поліція.

Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. pic.twitter.com/33NUSn7zjI — Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026