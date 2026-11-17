У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ударів по Південному та Північному мостах Києва, застосувавши загалом сім балістичних ракет. Водночас через російські атаки на енергомережу значні відключення електроенергії залишаються у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками селекторної наради 17 листопада.

За словами президента, по Південному мосту в Києві росіяни завдали ударів чотирма балістичними ракетами, по Північному — трьома.

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“Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення”, — розповів Зеленський.

Міністерство МВС отримало окремі доручення щодо реорганізації транспортних потоків.

“Потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій”, — наголосив Зеленський.

Окремо міністр охорони здоров’я доповів про організацію безперебійної роботи екстреної медичної допомоги в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де російські удари спрямовані на порушення транспортного сполучення.

На Дніпропетровщині, Харківщині та в Запорізькій області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по енергомережі. У цих регіонах залишаються значні відключення електроенергії. Під час селекторної наради заслухали доповіді про відновлення живлення об’єктів критичної інфраструктури та строки повернення графіків електропостачання.

Зеленський також обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ необхідність додаткових заходів для захисту інфраструктурних, енергетичних і промислових об’єктів від російських безпілотників. Йдеться про області, де досі недостатньо сил і засобів захисту та відповідних рубежів для збиття “шахедів”. Президент доручив підготувати це питання до розгляду на Ставці.