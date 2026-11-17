Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру 17 листопада частина споживачів у дев’яти областях України залишилася без електропостачання. Найскладніша ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях, водночас у чотирьох регіонах вимушено застосовують аварійні відключення.

Про це повідомили в Міненерго.

Через обстріли знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

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Особливо складна ситуація склалася у Дніпропетровській та Запорізькій областях. З минулого тижня російські війська безперервно атакують енергетичні об’єкти Дніпровського регіону.

Також унаслідок ранкового російського удару по Рівненщині знеструмлено понад 300 населених пунктів. Як повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль, об’єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела електроживлення. Інформація про поранених не надходила.

Унаслідок російського удару по енергооб’єкту на півдні Одеської області станом на ранок без електропостачання залишаються 3,3 тисячі родин. За даними ДТЕК “Одеські електромережі”, частині споживачів світло вже повернули, ремонтні роботи тривають.

Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання, однак постійні повітряні тривоги затримують ремонтні роботи. Крім того, російські війська повторно атакують уже відновлені об’єкти.

Через значні пошкодження енергооб’єктів електропостачання у Дніпропетровській та Запорізькій областях суттєво обмежене. Ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням живлення, насамперед критичної інфраструктури.

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях діють аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості регіонів України застосовують погодинні відключення, а для промисловості — графіки обмеження потужності.