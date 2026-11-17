У ніч проти 17 листопада російські військові атакували Київ балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у Північний та Південний мости, пошкоджено критичну інфраструктуру.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Повітряні сили ЗСУ.

Увечері 16 листопада Київ опинився під атакою балістичних ракет: росіяни поцілили по Північному та Південному мостах.

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Також внаслідок атаки було пошкоджено системи критичної інфраструктури. У деяких районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

О 5:36 Повітряні сили знову попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. О 5:38 військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині в напрямку Києва, а також про ще одну швидкісну ціль, що рухалася на столицю з півночі.

Унаслідок нічних російських ударів у Києві тимчасово перекрили рух Північним і Південним мостами та змінили маршрути громадського транспорту. За повідомленням КМДА, автобуси №21, 73 і 101 спрямували через Подільський мостовий перехід, а №22 і 91 — через Дарницький міст. Також скоригували рух інших автобусних і тролейбусних маршрутів. Через пошкодження наземної інфраструктури метро на зеленій лінії призупинили рух поїздів між станціями “Осокорки” та “Червоний хутір”. Потяги курсують лише підземною ділянкою від “Сирця” до “Видубичів”.