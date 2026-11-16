Роберт Паттінсон зіграє агента 007 у новому фільмі про Джеймса Бонда

Британський актор Роберт Паттінсон офіційно отримав роль нового Джеймса Бонда. Наступний фільм про агента 007 для Amazon MGM Studios зніме режисер “Дюни” Дені Вільньов.

Про це 16 листопада повідомила Amazon MGM Studios.

Сценарій нової стрічки пише творець серіалу “Гострі картузи” Стівен Найт. Продюсерами стали Емі Паскаль і Девід Гейман, а виконавчою продюсеркою — Таня Лапуант.

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“Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів кінематографа, і отримати роль 007 — честь усього життя”, — заявив Паттінсон після оголошення.

За його словами, роль Бонда стала здійсненням мрії, а актор уже готується до роботи з Вільньовим та командою фільму.

Сам Вільньов заявив, що під час кастингу розглядали багатьох акторів, однак роль міг отримати лише один. За словами режисера, Паттінсон має “позачасову душу 007” і водночас здатен привнести у персонажа щось нове.

Паттінсон став сьомим актором, який зіграє Джеймса Бонда в офіційній кіносерії. До нього агента 007 втілювали Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг. Останній завершив свою історію Бонда у фільмі “Не час помирати” 2021 року.

Паттінсон відомий за фільмами “Бетмен”, “Тенет”, “Маяк”, “Гаррі Поттер і келих вогню”, сагою “Сутінки” та “Мікі 17”. Він також знявся у третій частині “Дюни” Вільньова та зараз працює над “Бетменом 2”.

У 2022 році Amazon придбала MGM, а в березні 2025 року Amazon MGM Studios уклала угоду з Барбарою Брокколі та Майклом Дж. Вілсоном, отримавши творчий контроль над франшизою про Джеймса Бонда.

Дата прем’єри нового фільму про агента 007 поки не оголошена.