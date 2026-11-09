Померла мати двох дітей Роберта Де Ніро: що відомо про акторку Тукі Сміт

Американська акторка та модель Тукі Сміт, відома за серіалом “Поліція Маямі” та як колишня партнерка Роберта Де Ніро, померла 4 листопада у лікарні Нью-Йорка у віці 74 років. Останні роки життя вона боролася з тяжкою хворобою.

Про це повідомляє People.

Про смерть Тукі Сміт повідомили діти-близнюки Ейрін і Джуліан. У заяві зазначається, що акторка пішла з життя після “тривалої мужньої боротьби” з розсіяним склерозом.

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Тукі Сміт народилася 25 вересня 1952 року у Філадельфії. Її справжнє ім’я — Доріс Сміт. Сценічне ім’я Тукі вона взяла на честь прізвиська, яке їй дала бабуся.

У 1972 році Сміт розпочала модельну кар’єру. Вона співпрацювала з журналами Vogue та Ebony, а також із відомими дизайнерами Юбером де Живанші, Тьєррі Мюглером, Іссеєм Міяке та своїм братом Віллі Смітом.

У 1978 році її назвали моделлю року мережі універмагів Bloomingdale’s.

Наприкінці 1980-х Сміт почала активно зніматися на телебаченні. Вона зіграла Енджі у четвертому сезоні серіалу “Поліція Маямі”, де працювала разом із Доном Джонсоном та Шиною Істон.

У 1989 році акторка приєдналася до популярного американського ситкому “227”, у якому виконала роль Єви. Також вона знімалася у фільмах «Брудні бесіди по ночах», «Мені подобається саме так» та «Дружина священика».

Окрім роботи в кіно та модельному бізнесі, Сміт відкрила власний ресторан на Вест-Г’юстон-стріт у Нью-Йорку.

Із Робертом Де Ніро акторка почала зустрічатися у 1988 році. Їхні стосунки були нестабільними: за повідомленнями ЗМІ, пара розійшлася у 1994 році, але згодом знову зійшлася.

20 жовтня 1995 року в Сміт і Де Ніро народилися близнюки Ейрін і Джуліан. Дітей виносила сурогатна мати.

Сміт намагалася не розголошувати подробиць особистого життя. В інтерв’ю Los Angeles Times у 1990 році вона пояснила свою позицію словами: “Найкраще в особистому житті те, що воно особисте”.