        Спорт

        Світоліна повертається на WTA Finals й зіграє проти росіянки Андрєєвої: коли починається матч

        Галина Шподарева
        9 Листопада 2026 21:28
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        Еліна Світоліна / Фото: Reuters
        Еліна Світоліна / Фото: Reuters

        9 листопада українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої на Підсумковому турнірі WTA Finals у США. Для українки це буде перший виступ на престижному турнірі найсильніших тенісисток сезону після семирічної перерви.

        Про це пише “Суспільне Спорт”.

        Матч відбудеться на кортах Indian Wells Tennis Garden у США. Початок запланований орієнтовно на 23:30 за київським часом, однак можливі затримки.

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        Світоліна та Андрєєва вийдуть на корт після завершення поєдинку між Аріною Сабалєнкою та Кароліною Муховою.

        Суперницею першої ракетки України стане 19-річна росіянка Мірра Андрєєва, яка виступає в нейтральному статусі та посідає третє місце у світовому рейтингу.

        Світоліна повертається на WTA Finals уперше з 2019 року. Українка вже має досвід перемоги на цих змаганнях: у 2018 році вона стала чемпіонкою, а у 2019-му дійшла до фіналу.

        Світоліна та Андрєєва раніше двічі грали одна проти одної. Наразі рахунок особистих зустрічей рівний — 1:1. На турнірі в Індіан-Веллсі перемогла росіянка з рахунком 7:5, 6:3. Натомість на Australian Open українка взяла реванш, вигравши 6:2, 6:4. У 2026 році обидві тенісистки здобули престижні титули. Світоліна виграла турнір WTA 1000 у Римі, а Андрєєва стала чемпіонкою Ролан Гаррос.

        Де дивитися матч Світоліна — Андрєєва

        В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на платформі Setanta Sports, а також через медіасервіси MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet.tv та Vodafone TV, які транслюють відповідний спортивний канал. Крім того, матчі WTA доступні на міжнародному сервісі Жіночої тенісної асоціації за передплатою.


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