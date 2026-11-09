Жорсткий ультиматум Берліна: Мерц пригрозив заблокувати бюджет ЄС через Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі країни ЄС не погодяться фінансувати Україну у 2027 році та надалі. Чотири держави блоку вже дали зрозуміти, що не мають наміру брати участь у подальшій фінансовій допомозі Києву.

Про це повідомляє Financial Times, яке ознайомилося з листом Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

У документі німецький канцлер поставив підтримку Берліном наступного семирічного бюджету ЄС у залежність від згоди всіх держав-членів фінансувати Україну.

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“Колективне зобов’язання, згідно з яким усі ми без винятку зробимо справедливий внесок у подолання фінансового дефіциту України, є необхідною умовою для розв’язання цього питання та обговорення будь-яких подальших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки”, — написав Мерц.

У грудні минулого року лідери ЄС схвалили надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Однак через масштаби російської агресії Київ заявив про потребу в додаткових 70 млрд євро наступного року.

Євросоюз пообіцяв покрити дві третини цієї суми — близько 45 млрд євро. Єврокомісія розглядає варіанти фінансування, зокрема випуск додаткових спільних облігацій. У Брюсселі сподіваються, що лідери ЄС зможуть досягти домовленості до кінця року.

Водночас Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія дали зрозуміти, що не братимуть участі в подальшому фінансуванні України.

Крім того, Марін Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях перед президентськими виборами у Франції у квітні, заявила, що в разі перемоги припинить підтримку Києва, залишивши лише окрему оперативну допомогу та підготовку українських військових.