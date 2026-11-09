Європейців не чекають за столом переговорів в Абу-Дабі: у Кремлі зробили заяву

У Кремлі відреагували на повідомлення про заплановану присутність європейських представників в Абу-Дабі під час переговорів України, США та Росії 10–11 листопада. Речник президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що переговори передбачають саме тристоронній формат, а європейці, ймовірно, координуватимуть свої позиції окремо з Вашингтоном і Києвом.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Інтерфакс”.

Коментуючи повідомлення про наміри представників європейських країн бути присутніми в Абу-Дабі, Пєсков заявив, що заплановані переговори відбудуться між Росією та Україною за посередництва США.

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“Те, що відбуватиметься в Абу-Дабі найближчими днями, — це тристоронні переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів”, — сказав речник Кремля.

За його словами, американці та українці мають окремі канали спілкування з європейськими партнерами.

“Що стосується присутності європейців, ви знаєте, що є свої канали спілкування в американців із європейцями, в українців із європейцями, і вже вони, вочевидь, вибудовують свій механізм координації. Але ще раз повторюю, йдеться про тристоронні переговори в Абу-Дабі”, — наголосив Пєсков.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що першим пунктом порядку денного переговорів стане обговорення безпеки Росії, України та регіону загалом.

За словами Лаврова, винести питання колективної безпеки на перший план запропонували учасники переговорів за дорученням президента США Дональда Трампа. Очільник російського МЗС заявив, що Москва вітає такий підхід.

Тристоронні переговори України, США та Росії заплановані в Абу-Дабі на 10–11 листопада.

Раніше очільник української переговорної делегації Рустем Умєров повідомив, що в ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії. Українська сторона планує провести з ними окремі координаційні зустрічі.