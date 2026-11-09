        Суспільство

        Сили оборони вдарили по заводу, що виробляє паливо для “Іскандерів”

        Вадим Вакаренко
        9 Листопада 2026 14:08
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        Супутниковий знімок АТ "Завод імені Морозова", ураженого Силами оборони України / Фото: Exilenova+
        Супутниковий знімок АТ "Завод імені Морозова", ураженого Силами оборони України / Фото: Exilenova+

        У ніч на 9 листопада Сили оборони України уразили АТ “Завод імені Морозова” неподалік Санкт-Петербурга. За даними Генштабу, пошкоджено одразу три виробничі цехи підприємства, яке пов’язане з виготовленням компонентів для російських ракетних комплексів.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        У Генштабі зазначили, що підприємство виробляє вибухові речовини та розробляло тверде паливо для двигунів ракетних комплексів “Тополь-М”.

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        Крім того, завод виготовляє і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820 для балістичних ракет 9М723 “Іскандер-М”.

        Підприємство входить до російської державної корпорації “Ростех” і є однією з ланок військово-промислового комплексу РФ, пов’язаних із виробництвом балістичних ракет.

        За даними Генштабу, внаслідок нічної атаки було пошкоджено три виробничі цехи. Масштаби збитків наразі уточнюються.

        У Генштабі наголосили, що удари по таких об’єктах мають на меті зменшення воєнно-економічного потенціалу Росії та ускладнення виробництва ракет, якими вона атакує Україну.


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