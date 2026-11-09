Сили оборони вдарили по заводу, що виробляє паливо для “Іскандерів”

У ніч на 9 листопада Сили оборони України уразили АТ “Завод імені Морозова” неподалік Санкт-Петербурга. За даними Генштабу, пошкоджено одразу три виробничі цехи підприємства, яке пов’язане з виготовленням компонентів для російських ракетних комплексів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що підприємство виробляє вибухові речовини та розробляло тверде паливо для двигунів ракетних комплексів “Тополь-М”.

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Крім того, завод виготовляє і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820 для балістичних ракет 9М723 “Іскандер-М”.

Підприємство входить до російської державної корпорації “Ростех” і є однією з ланок військово-промислового комплексу РФ, пов’язаних із виробництвом балістичних ракет.

За даними Генштабу, внаслідок нічної атаки було пошкоджено три виробничі цехи. Масштаби збитків наразі уточнюються.

У Генштабі наголосили, що удари по таких об’єктах мають на меті зменшення воєнно-економічного потенціалу Росії та ускладнення виробництва ракет, якими вона атакує Україну.