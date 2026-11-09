Прем’єр Норвегії розповів, чого чекати від нових переговорів України, США та Росії

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після особистої телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив, що поки не бачить ознак його реальної готовності до мирної угоди. Він також не очікує великого прориву на переговорах України, Росії та США в Абу-Дабі 10–11 листопада.

Про це Стьоре заявив в інтерв’ю Politico.

“Я був би обережним”, — сказав прем’єр, відповідаючи на запитання про очікування від переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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За його словами, зустріч в Абу-Дабі варто розглядати як проміжний етап, після якого має відбутися наступний раунд переговорів.

Стьоре розповів, що серед можливих тем — припинення вогню в Чорному морі для безпечного перевезення зерна, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, заморожування лінії фронту та інші заходи зі зміцнення довіри, зокрема обміни полоненими.

Також сторони працюють над питанням гарантій безпеки, які повинні не допустити нового російського нападу.

Стьоре поки не бачить готовності Путіна до угоди

Прем’єр Норвегії разом із президентом Фінляндії Александером Стуббом 27 жовтня провів із Путіним приблизно 90-хвилинну телефонну розмову.

Стьоре описав поведінку російського лідера під час дзвінка як “професійну” та “раціональну”.

“Його аргументи були викладені абсолютно чітко”, — сказав норвезький прем’єр.

Водночас на запитання, чи хоче Путін миру, Стьоре відповів, що якби він справді цього хотів, війни не було б взагалі або вона вже давно завершилася б.

“Якби він хотів миру протягом цих п’яти років, коли бачить, що його країна регресує, сусідні країни стають членами НАТО, його люди гинуть і відбуваються всі ці жахливі речі, війна б закінчилася”, — зазначив Стьоре.

Водночас сам факт того, що Путін погодився на телефонну розмову та відправляє російську делегацію на переговори в Абу-Дабі, на думку норвезького прем’єра, свідчить щонайменше про готовність сісти за стіл переговорів.

Проте Стьоре наголосив, що поки не побачив ознак того, що російський лідер справді готовий до угоди.

Європа не хоче залишати переговори лише Вашингтону

Стьоре також пояснив, чому разом зі Стуббом вирішив напряму поговорити з Путіним, попри критику з боку частини європейських країн.

“Давайте визнаємо. Він не ізольований. Єдиний голос, який доходить до Москви, — це голос із Вашингтона”, — сказав прем’єр.

На його думку, Європа не може розраховувати на завершення війни, якщо сама повністю відмовляється від контактів із Москвою.

“Думати, що ця війна закінчиться, якщо Європа не говоритиме з Москвою, — це, на мою думку, ілюзія”, — заявив Стьоре.

Він наголосив, що європейські лідери також повинні безпосередньо доносити Путіну позицію щодо підтримки України.

Прем’єр Норвегії обережно оцінив роль США

Politico також запитало Стьоре, чи довіряє він США, Стіву Віткоффу та адміністрації Дональда Трампа як посередникам, здатним забезпечити справедливий мир для України.

Прем’єр не дав прямої позитивної відповіді.

“Я довіряю тому, що США шукають шлях до завершення цієї війни”, — сказав він.

Раніше Стьоре разом зі Стуббом намагалися відновити діалог між Києвом і Вашингтоном. У жовтні норвезький прем’єр приймав в Осло президента України Володимира Зеленського та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.

Наступного дня після цієї зустрічі Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де під час розмови з Путіним назвав його “гуманітарним”.

Стьоре, коментуючи ці слова, заявив: “Це не було б частиною мого словника”.

Європі потрібен власний голос у переговорах

Цього тижня європейські лідери мають обговорити, хто саме повинен представляти їхні інтереси в переговорах щодо України.

За словами Стьоре, Європі варто визначити спільні ключові позиції та доручити одній людині або групі політиків доносити їх до Трампа та Путіна.

Норвезький прем’єр вважає, що значну роль у цьому могли б відіграти три найбільші європейські економіки — Німеччина, Франція та Велика Британія.

Стьоре застеріг від переговорів про майбутнє НАТО з Росією

Окремо норвезький прем’єр застеріг від спроб включити майбутню архітектуру безпеки Європи до переговорів про завершення війни в Україні.

Раніше команда Трампа заявляла про роботу над ширшими домовленостями щодо європейської безпеки, які можуть охопити “всю Європу”.

Стьоре наголосив, що питання присутності американських військ, ролі НАТО та загальної архітектури європейської безпеки не можуть бути предметом торгу з Москвою в межах мирного процесу щодо України.

“Будь-які питання, що стосуються європейської архітектури безпеки, мають вирішуватися після завершення війни”, — заявив він.

За словами прем’єра, Росія продовжує просувати вимоги, які висувала наприкінці 2021 року, зокрема щодо того, де НАТО може або не може бути присутнім.

“Це не Росії вирішувати. Це не має жодного стосунку до нинішнього етапу переговорів”, — наголосив Стьоре.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що телефонна розмова президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з Володимиром Путіним спричинила гостру суперечку серед європейських союзників України. У Європі розійшлися в оцінках того, чи допомагає прямий діалог із Кремлем мирному процесу, чи лише сприяє виходу Росії з дипломатичної ізоляції.