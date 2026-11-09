Росія запустила по Україні 317 дронів: скільки знешкодила ППО

У ніч на 9 листопада Росія атакувала Україну 317 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 276 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 8 листопада. Російські війська застосували 317 ударних БпЛА типу Shahed, серед яких 105 були реактивними, а також S8000 “Бандероль”/”Дань-Т”, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски здійснювалися з районів Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового та Міллерового в РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Криму — районів Чауди й Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 271 БпЛА типу Shahed, з яких 81 був реактивним, а також п’ять S8000 “Бандероль”/”Дань-Т”, “Гербера” та дронів інших типів.

Кілька ударних безпілотників на момент публікації повідомлення ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 31 локації. Падіння збитих дронів та їхніх уламків зафіксували ще на дев’яти локаціях.