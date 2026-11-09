Держсекретар США назвав ключову тему переговорів щодо завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України залишаються однією з ключових тем переговорів щодо завершення російсько-української війни. Він висловив сподівання, що під час зустрічі в Абу-Дабі сторонам вдасться досягти певного прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DRM News.

Рубіо підтвердив, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори України та Росії за посередництва США.

Реклама

Реклама

За його словами, питання гарантій безпеки постійно порушується під час обговорень можливого завершення війни.

“Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання — необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України… і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися переговори”, — сказав Рубіо.

У США обговорюють майбутню архітектуру безпеки

Держсекретар припустив, що президент США Дональд Трамп, говорячи про прогрес у переговорах, мав на увазі просування в опрацюванні того, якою може бути система безпеки після завершення війни.

Водночас Рубіо наголосив, що перед переходом до післявоєнної архітектури безпеки спочатку необхідно завершити саму війну.

За його словами, відповідні обговорення вже ведуться, але наразі йдеться лише про початкові пропозиції.

“Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено”, — зазначив він.

Рубіо сподівається на прогрес в Абу-Дабі

Держсекретар США висловив сподівання, що наступний раунд переговорів дозволить просунутися вперед.

“Можливо, завтра в Абу-Дабі вдасться досягти певного прогресу, коли туди прибудуть Джаред і Стів. Думаю, вони вже прямують туди”, — сказав Рубіо.

Йдеться про Джареда Кушнера та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україна передала США свої пропозиції щодо можливих результатів тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, а переговорні команди Києва, Вашингтона та Москви перебувають у постійному контакті.