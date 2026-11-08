Удари по Дніпру, Нікополю та Павлограду: на Дніпропетровщині загинули двоє людей

Протягом 8 листопада російські війська майже 40 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, у Дніпрі російські удари пошкодили приватні будинки, інфраструктуру та складське приміщення.

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У місті загинула одна людина. Ще троє постраждалих лікуються вдома.

У Миколаївській громаді Дніпровського району також пошкоджено інфраструктуру.

Аналогічні руйнування зафіксували у Кам’янському та Божедарівській громаді.

На Нікопольщині під російськими ударами перебували Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Там пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Одна людина загинула. Поранений 53-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська атакували Роздорську, Шахтарську та Покровську громади.

Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру. Поранену 38-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Павлограді пошкоджено інфраструктуру та автомобілі. 42-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, ще один постраждалий, 51-річний чоловік, лікуватиметься вдома.

На Криворіжжі в Грушівській громаді російські удари пошкодили приватні житлові будинки.