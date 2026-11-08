У Харкові FPV-дрони вдарили по шести локаціях: Терехов розповів про наслідки

У неділю, 8 листопада, у Харкові зафіксували дев’ять влучань російських FPV-дронів по шести локаціях у Київському та Шевченківському районах. Двоє людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, станцію техобслуговування та пожежну машину ДСНС.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За словами мера, протягом дня російські безпілотники атакували шість локацій у двох районах міста. Загалом зафіксовано дев’ять влучань FPV-дронів.

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Внаслідок ударів пошкоджено станцію технічного обслуговування, автомобілі, дахи житлових будинків та дорожнє покриття. Поранення дістали двоє людей.

Також росіяни повторно атакували місце, де працювали рятувальники, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль ДСНС.

“Крім того, було повторне влучання в пожежний автомобіль працівників ДСНС. На щастя, серед рятувальників ніхто не постраждав, вони вчасно спустилися в укриття, але автомобіль було пошкоджено”, — розповів Терехов.

Комунальні служби оперативно розпочали ліквідацію наслідків атак. Першочергові роботи спрямовані на відновлення пошкоджених дахів та закриття контурів будівель, щоб запобігти втратам тепла.

“Діємо за відпрацьованим алгоритмом. Передусім закриваємо контури та відновлюємо дахи. В таку погоду це потрібно зробити якнайшвидше, щоб люди могли зберегти тепло в оселях”, — зазначив міський голова.

Окремо Терехов повідомив про проблеми з теплопостачанням у Харкові. Через російські удари по енергетичних об’єктах частина житлових будинків досі залишається без опалення.

Фахівці цілодобово працюють над відновленням подачі тепла.

Міська влада також звернулася до енергетиків із проханням за можливості скоротити тривалість відключень електроенергії у будинках, де поки немає опалення.