        Політика

        Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі 10–11 листопада — Reuters

        Віктор Алєксєєв
        8 Листопада 2026 14:54
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        Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в день зустрічі країн Веймарського трикутника у Веймарі, Німеччина, 3 вересня 2026 року / Фото: Reuters
        Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в день зустрічі країн Веймарського трикутника у Веймарі, Німеччина, 3 вересня 2026 року / Фото: Reuters

        Європейські країни візьмуть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Франція підтвердила свою присутність на зустрічі, однак поки не визначила, хто саме представлятиме країну.

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі французької радіостанції RTL у неділю, 8 листопада.

        За словами Барро, європейські держави будуть належним чином представлені на майбутніх переговорах щодо України.

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        “Європейці будуть добре представлені. Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях”, — заявив міністр.

        Водночас він зазначив, що склад французької делегації поки не визначений.

        “Я поки не можу сказати, хто представлятиме Францію цього разу, але Франція там точно буде”, — наголосив Барро.

        Раніше спеціальний представник США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон організує зустріч делегацій України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада.

        Під час переговорів планують обговорити завершення російської війни проти України, домовленості щодо повоєнної безпеки та заходи з деескалації.


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