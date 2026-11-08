Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі 10–11 листопада — Reuters

Європейські країни візьмуть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Франція підтвердила свою присутність на зустрічі, однак поки не визначила, хто саме представлятиме країну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі французької радіостанції RTL у неділю, 8 листопада.

За словами Барро, європейські держави будуть належним чином представлені на майбутніх переговорах щодо України.

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“Європейці будуть добре представлені. Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях”, — заявив міністр.

Водночас він зазначив, що склад французької делегації поки не визначений.

“Я поки не можу сказати, хто представлятиме Францію цього разу, але Франція там точно буде”, — наголосив Барро.

Раніше спеціальний представник США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон організує зустріч делегацій України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада.

Під час переговорів планують обговорити завершення російської війни проти України, домовленості щодо повоєнної безпеки та заходи з деескалації.