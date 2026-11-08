Росія випустила по Україні тисячі авіабомб, дронів і понад сотню ракет за тиждень — Зеленський

За останній тиждень Росія застосувала проти України 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб і понад 3000 ударних дронів. Унаслідок атак понад 600 тисяч жителів Дніпра та області залишилися без електроенергії, а на Житомирщині 140 багатоповерхівок — без опалення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, вранці 8 листопада російські війська атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після авіаудару, внаслідок якого загинули 55 людей.

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Зеленський наголосив, що під завалами досі можуть залишатися люди.

“Абсолютний цинізм і жорстокість”, — прокоментував президент повторну атаку.

Уночі російські війська також завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Через це понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без електропостачання.

Складною залишається ситуація на Харківщині. Відключення електроенергії фіксують і в інших регіонах України.

На Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилися 140 багатоповерхових будинків.

За словами Зеленського, практично в кожному постраждалому місті та громаді тривають відновлювальні роботи. Енергетики, комунальники та ремонтні бригади цілодобово працюють над поверненням електро-, водо- й теплопостачання.

Президент також навів масштаби російських атак за останній тиждень. За цей період російська армія випустила по українських містах і громадах 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб та понад 3000 ударних безпілотників.

Зеленський зазначив, що Росія завдає комбінованих ударів із застосуванням значної кількості балістичних ракет. При цьому чимало ракет, використаних для атак, виготовлені саме у 2026 році.

За словами президента, Україна постійно передає партнерам інформацію про російські підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет.

У жовтні Україна запровадила великі пакети санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього виробництва. Зеленський наголосив на необхідності синхронізувати ці обмеження з Європейським Союзом та країнами Групи семи.

“Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах”, — заявив президент.

Він також висловив сподівання на ухвалення сильного 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.