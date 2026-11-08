Російські дрони повністю знищили підстанцію “Овруч”: мешканців закликали до світломаскування

Унаслідок неодноразових ударів російських безпілотників повністю знищено електропідстанцію “Овруч” у Житомирській області, а відновлення електропостачання потребуватиме значного часу. Міський голова Овруча Іван Коруд закликав мешканців громади суворо дотримуватися світломаскування у вечірній та нічний час, зокрема у приватних домоволодіннях.

Про це повідомив Овруцький міський голова Іван Коруд у зверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці міської ради.

За його словами, через повторні атаки російських дронів підстанцію “Овруч” повністю знищено. Відновлення електропостачання триватиме значний час.

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У зв’язку із ситуацією міський голова закликав жителів громади неухильно дотримуватися вимог світломаскування ввечері та вночі.

“Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні”, — зазначив Коруд.

Також він закликав вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски та підсвічування вітрин.

Міський голова наголосив, що навіть після відновлення електропостачання загроза для громади не зникне, тому вимог світломаскування необхідно дотримуватися й надалі.