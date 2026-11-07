У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без світла після повторних ударів РФ

У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без електропостачання внаслідок повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики поки не можуть розпочати відновлювальні роботи через безпекову ситуацію, а в ДТЕК називають наслідки ударів украй важкими.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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“Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація”, — повідомив Ганжа.

Очільник ОВА наголосив, що атака на Дніпропетровщину триває, та закликав жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Тим часом компанія ДТЕК показала, як виглядає одна з її підстанцій після російського удару.

“Те, що можна показувати, щоб не нашкодити. Ситуація вкрай важка…”, — заявили в ДТЕК.