У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без світла після повторних ударів РФ

У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без електропостачання внаслідок повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики поки не можуть розпочати відновлювальні роботи через безпекову ситуацію, а в ДТЕК називають наслідки ударів украй важкими.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.
“Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація”, — повідомив Ганжа.
Очільник ОВА наголосив, що атака на Дніпропетровщину триває, та закликав жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Тим часом компанія ДТЕК показала, як виглядає одна з її підстанцій після російського удару.
“Те, що можна показувати, щоб не нашкодити. Ситуація вкрай важка…”, — заявили в ДТЕК.