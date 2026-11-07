Цю фразу чув, мабуть, кожен, у кого є знайомі на заробітках. Хтось розповідає, що за сезон «закрив кредит», хтось — що повернувся майже ні з чим і більше не поїде. Правда, як завжди, посередині, і вона дуже залежить від цифр, про які рідко говорять уголос: скільки знімають податки, скільки коштує ліжко в кімнаті на чотирьох і коли насправді приходить перша зарплата.

Ми спробували порахувати чесно, без «казок» про 10 тисяч і без страшилок. Звичайна робота, звичайний графік, звичайні витрати.

Від чого відштовхуватися, коли дивишся на ставку

Точка відліку в Польщі одна — мінімальна зарплата. Її переглядають щороку, і з 1 січня вона майже завжди зростає. Менше за неї легально не можуть заплатити ні поляку, ні українцю, тому перше, що варто зробити перед поїздкою, — подивитися, яка мінімальна погодинна ставка діє саме зараз.

Далі все просто: більшість вакансій для іноземців крутиться навколо цієї суми або трохи вище. Приблизна картина виглядає так:

Робота Ставка порівняно з мінімальною Від чого залежить Склад, комплектування замовлень на рівні мінімальної або трохи вище нічні зміни, норма виробітку Завод, робота на лінії на рівні мінімальної або трохи вище змінність, премії за відсутність пропусків Водій навантажувача помітно вище досвід, тип техніки Різноробочий на будові трохи вище суботи, понаднормові Кваліфіковані будівельники у півтора раза і більше спеціальність, власний інструмент

Якщо в оголошенні ставка набагато вища за ринок без жодних пояснень, це не завжди удача. Часто за нею ховається акордна оплата, «до» замість «від» або дуже мало годин.

Слово «брутто» тут ключове. Це сума до податків і внесків. На руки за звичайним трудовим договором (umowa o pracę) лишається приблизно три чверті. Точніше покаже калькулятор зарплати, бо результат залежить від віку, виду договору й пільг.

Один місяць на складі: рахуємо на прикладі

Цифри нижче — лише приклад, щоб показати сам спосіб рахунку. Підставте замість них ставку й ціни з конкретної вакансії, і отримаєте свою реальну суму.

Візьмемо найпоширеніший варіант: склад, повний місяць, 168 годин, ставка для прикладу 32 злотих брутто.

Нараховано: 168 × 32 = 5376 zł брутто.

168 × 32 = 5376 zł брутто. На руки: приблизно три чверті, тобто близько 4000 zł.

приблизно три чверті, тобто близько 4000 zł. Житло від роботодавця: найчастіше 350–550 zł за місце в кімнаті на двох-чотирьох. Ці гроші утримують із зарплати.

найчастіше 350–550 zł за місце в кімнаті на двох-чотирьох. Ці гроші утримують із зарплати. Їжа: 800–1100 zł, якщо готувати самому, а не жити на кебабах.

800–1100 zł, якщо готувати самому, а не жити на кебабах. Телефон, проїзд, побутові дрібниці: 150–300 zł.

Вільних грошей у цьому прикладі виходить приблизно 2000–2600 злотих. Це і є та сума, яку реально відкласти за повний робочий місяць. Більше — якщо брати понаднормові, менше — якщо часто ходити в кафе чи захворіти.

Для порівняння візьмемо двох людей на одному складі з однаковою ставкою. Перший працює 160 годин і живе в житлі від фірми за 500 злотих. Другий бере суботи, виходить на 190 годин і знаходить місце в кімнаті за 400. Різниця між ними наприкінці місяця — близько восьмисот злотих, хоча працюють вони на тій самій лінії й отримують ту саму погодинну ставку.

А тепер три місяці: чому виходить менше, ніж здається

Найчастіша помилка — помножити місячну суму на три. На практиці перший і останній місяці «неповні».

Перший тиждень іде на старт. Дорога, оформлення, інструктаж з безпеки, медогляд. Хтось виходить на зміну на третій день, хтось — через тиждень.

Перша зарплата приходить не одразу. У Польщі її зазвичай виплачують до 10-го числа наступного місяця. Тобто якщо ви почали працювати 5 жовтня, перші гроші побачите лише 10 листопада. Увесь цей час живете за свої, тому з собою варто мати 1500–2000 злотих.

Дорога туди й назад теж коштує грошей, і її ніхто не компенсує, якщо це не прописано в договорі.

У нашому прикладі за три місяці реально відкласти приблизно 5500–7000 злотих — тобто дві з половиною-три місячні суми, а не три. Скільки це в доларах чи гривнях, залежить від курсу на момент повернення, тому перераховуйте вже за фактом. Тобто «пару тисяч» — цілком досяжно, але тільки якщо працювати повні місяці й не витрачати зайвого.

Що непомітно з’їдає заробіток

Окрім житла та їжі, є витрати, про які згадують уже на місці.

Штрафи й утримання. У деяких договорах прописані утримання за спецодяг, за пропущену зміну без лікарняного, за доїзд службовим автобусом. Кожне окремо — дрібниця, разом — легко 200–400 злотих на місяць.

Лікарняний. Захворіти в Польщі не страшно, якщо є договір і страховка: за лікарняний платять. Але не всю ставку, і за перші дні зазвичай менше. Тиждень хвороби помітно зменшує місячну суму.

Перекази додому. Банки й сервіси грошових переказів беруть комісію, а ще втрачається на курсі. Різниця між найдешевшим і найдорожчим способом за кілька місяців може скласти кілька сотень гривень.

«Ми ж за кордоном». Вихідні в місті, кава на заправці, доставка їжі після нічної зміни. Саме ці дрібні витрати найчастіше пояснюють, чому в одних за три місяці лишається сім тисяч злотих, а в інших — чотири.

Куди найлегше потрапити без досвіду

Більшість українців, які їдуть уперше, починають з кількох напрямків:

Склади й логістичні центри біля Варшави, Познані, Вроцлава, Лодзі. Восени, перед святами, там набирають найбільше.

біля Варшави, Познані, Вроцлава, Лодзі. Восени, перед святами, там набирають найбільше. Заводи: харчові продукти, автозапчастини, побутова техніка.

харчові продукти, автозапчастини, побутова техніка. Будова: для тих, хто має хоча б базові навички.

для тих, хто має хоча б базові навички. Сезонні роботи: ягоди, теплиці, гриби. Коротко, але без вимог.

Порівняти пропозиції простіше там, де видно все одразу: місто, ставку, тип договору, вартість житла. Зручно переглядати актуальні вакансії в Польщі за цими параметрами, щоб не їхати наосліп.

Як заробити більше, не міняючи країну

Різниця між тими, хто привозить «пару тисяч», і тими, хто привозить менше, рідко в удачі. Частіше — в кількох простих речах.

Нічні зміни. За роботу вночі в Польщі доплачують за законом, а на складах нічні зміни є майже завжди.

Понаднормові й суботи. На багатьох підприємствах восени й перед Різдвом їх пропонують самі. Головне — щоб вони були в табелі, а не «на словах».

Премії за відвідуваність. Деякі заводи доплачують кілька сотень злотих на місяць тим, хто не пропускає зміни.

Кваліфікація. Навіть одна додаткова навичка змінює ставку. Наприклад, після кількох місяців на складі частина людей іде на курс водія навантажувача й отримує польське посвідчення UDT, а з ним і вищу ставку. Подивитися, яка зараз робота водієм навантажувача в Польщі і скільки за неї пропонують, можна заздалегідь, щоб розуміти, чи варто воно того саме для вас.

Мова. Кілька десятків слів вистачить, щоб почати. Але без польської важко перейти на краще місце, домовитися про графік чи розібратися в договорі. Ті, хто вчить базу в перші місяці, зазвичай швидше отримують підвищення.

Що з документами

Правила легальної роботи для українців у Польщі за останні роки змінювалися кілька разів і, швидше за все, змінюватимуться далі. Тому замість конкретних дат краще запам’ятати, що перевірити перед кожною поїздкою:

Підстава для роботи. Який у вас статус (тимчасовий захист, карта побиту, віза) і чи дозволяє він працювати без окремого дозволу.

Який у вас статус (тимчасовий захист, карта побиту, віза) і чи дозволяє він працювати без окремого дозволу. Хто й що оформлює. Часто роботодавець має повідомити державу про працевлаштування іноземця в певний строк. Запитайте, чи зроблено це у вашому випадку, і попросіть підтвердження.

Часто роботодавець має повідомити державу про працевлаштування іноземця в певний строк. Запитайте, чи зроблено це у вашому випадку, і попросіть підтвердження. Строк дії документів. Подивіться, до якої дати дійсні ваш статус і паспорт, і не плануйте контракт довший за них.

Подивіться, до якої дати дійсні ваш статус і паспорт, і не плануйте контракт довший за них. PESEL. Без цього номера важко відкрити рахунок у банку, записатися до лікаря чи укласти договір з мобільним оператором. Якщо його ще немає, оформлюйте одразу після приїзду.

Актуальні правила завжди можна звірити на офіційних сайтах: mos.cudzoziemcy.gov.pl, zielonalinia.gov.pl або gov.pl. Це надійніше, ніж поради в чатах, де інформація часто застаріла на рік-два.

Як не повернутися ні з чим

Історії «поїхав і нічого не заробив» майже завжди починаються ще вдома. Ось що варто перевірити до виїзду:

За працевлаштування не платять. Польська агенція не має права брати з кандидата гроші за пошук роботи. «Внесок за місце» — привід шукати іншу пропозицію. *

Польська агенція не має права брати з кандидата гроші за пошук роботи. «Внесок за місце» — привід шукати іншу пропозицію. Агенція є в реєстрі KRAZ. Це безкоштовний державний реєстр, у ньому видно, чи має фірма право працевлаштовувати.

Це безкоштовний державний реєстр, у ньому видно, чи має фірма право працевлаштовувати. Паспорт лишається у вас. Копію зробити можуть, а оригінал «на зберігання» не має права забирати ніхто.

Копію зробити можуть, а оригінал «на зберігання» не має права забирати ніхто. Умови письмово. Ставка, кількість годин, вартість житла і як її утримують. Якщо цього не хочуть дати навіть у повідомленні — це сигнал.

Ставка, кількість годин, вартість житла і як її утримують. Якщо цього не хочуть дати навіть у повідомленні — це сигнал. Реальні години. Ставка 36 злотих при 120 годинах на місяць дає менше, ніж 32 злотих при 180. Питайте не тільки «скільки за годину», а й «скільки годин».

Коротко

Три місяці в Польщі на звичайній роботі — це приблизно дві з половиною-три місячні суми чистими, якщо працювати повні місяці, жити в житлі від роботодавця й готувати самому. Більше привозять ті, хто бере нічні зміни, понаднормові та з часом додає собі кваліфікацію. Менше — ті, хто їде без грошей на перший місяць, без договору і без розуміння, скільки годин насправді буде в графіку.

Тож перш ніж обіцяти рідним «пару тисяч доларів», варто сісти з калькулятором. Цифри не такі казкові, як у розповідях знайомих, але й не такі страшні, як у коментарях під ними.

* Отримання від громадян гонорару, комісійних або інших винагород за надання послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інших пов’язаних з цим послуг забороняється.