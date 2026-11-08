Путін намагається знищити економіку України, оскільки не може перемогти на фронті — CNN

Росія посилює повітряні атаки на Україну, намагаючись зруйнувати її економіку на тлі обмежених успіхів російської армії на фронті. Під ударами опиняються енергетика, промислові підприємства, порти, залізниця та цивільна інфраструктура, а експерти попереджають, що зима 2026–2027 років може стати особливо важкою для українців.

Про це повідомляє CNN із посиланням на військових аналітиків, міжнародні організації та дослідників.

За оцінкою керівника міжнародних партнерств лондонського аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre Джона Лоу, російська повітряна кампанія тепер спрямована на руйнування української економіки.

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“Путін дійшов висновку, що не може перемогти на Донбасі, кидаючи в бій більше людей і намагаючись просуватися вперед, тому що українці насправді провели відносно успішне літо”, — зазначив експерт.

За його словами, російське керівництво вирішило, що єдиний спосіб змінити ситуацію — систематично руйнувати економіку України.

Лоу також вважає, що багато європейських союзників Києва досі не усвідомлюють масштабу загрози та можливого фінансового навантаження, яке наслідки російських атак можуть покласти на Європу.

Дослідник Східної Європи міжнародної організації ACLED Крістіан Влас попереджає, що гуманітарна ситуація цієї зими може різко погіршитися.

“Це буде не звичайна зима”, — наголосив він.

За даними ACLED, кількість російських ударів по Україні протягом 2026 року постійно зростала. Якщо у січні було зафіксовано 3650 атак, то в жовтні — вже 5532.

Водночас від початку року російські удари забрали життя понад 2700 цивільних українців. За оцінками дослідників, це найвищий рівень втрат серед цивільного населення з перших місяців повномасштабної війни.

Минулого тижня незалежна слідча комісія ООН дійшла висновку, що Росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності, навмисно атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема життєво важливі енергетичні системи взимку 2025–2026 років.

Росія намагається паралізувати промисловість та експорт

CNN зазначає, що російські удари по українських портах на Чорному морі та Дунаї, залізничній інфраструктурі, промислових складах і металургійних підприємствах стали регулярними.

Зокрема, у серпні–жовтні балістичні ракети вразили великі металургійні заводи у Кривому Розі та Запоріжжі, що змусило підприємства зупинити роботу.

Влада Кривого Рогу попередила про серйозні соціально-економічні наслідки та втрату доходів тисячами родин.

“Це удари по податковій базі України, а не просто по промисловості в абстрактному розумінні. Це б’є по зарплатах людей”, — пояснив Крістіан Влас.

За його оцінкою, Росія намагається одночасно створити економічні кризи в кількох ключових секторах, зокрема промисловості, сільському господарстві та зерновому експорті.

Керівниця російського напряму Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко звернула увагу, що російські війська дедалі частіше атакують торговельні центри, склади та логістичні об’єкти.

Це порушує постачання й продаж товарів, а також роботу підприємств.

Крім того, Росія збільшила кількість денних ударів, хоча раніше переважно атакувала вночі.

За словами Степаненко, повітряні тривоги вдень змушують державні установи та бізнес припиняти роботу, що додатково шкодить економічній активності.

Російські війська також почали атакувати енергетичну інфраструктуру в регіонах, які раніше рідше ставали цілями, зокрема в Рівному. Це створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Енергетична криза та загроза для цивільних

Наслідки ударів по українській енергетиці накопичуються. За даними CNN, багато електростанцій зазнали пошкоджень, які вже неможливо усунути.

Станом на суботу близько 40% будівель Києва залишалися без опалення, повідомляла місцева влада.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що Москва свідомо намагається залишити мільйони українців без електрики, тепла та води напередодні зими.

“Росія намагається досягти холодом і темрявою того, чого не може досягти на полі бою”, — заявив міністр.

Ситуацію ускладнює збільшення застосування Росією реактивних безпілотників Shahed та баражувальних боєприпасів, які українським військовим складніше перехоплювати.

Україна також продовжує відчувати нестачу американських ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, здатних збивати російські балістичні ракети.

За словами Власа, кількість загиблих і поранених цивільних зростає майже безперервно з квітня, а різке збільшення смертельних випадків на початку жовтня було особливо значним.

Українці змушені ризикувати життям заради заробітку

Нове дослідження Міжнародного комітету порятунку (IRC) показало, що економічні труднощі змушують мешканців південних і східних областей України залишати свої домівки або ризикувати життям, щоб зберегти джерела доходу.

Зокрема, деякі фермери продовжують працювати на замінованих полях, оскільки не мають інших можливостей заробляти.

Під час опитування домогосподарств у Миколаївській області 91% респондентів заявили про нагальну потребу у фінансовій допомозі. На Дніпропетровщині таку потребу назвали 42% опитаних.

Заступниця директора з управління польовими операціями IRC в Україні Ольга Кашуба пояснила, що нестача грошей впливає не лише на можливість оплачувати рахунки, а й змушує людей ухвалювати рішення, які змінюють їхнє життя.

Вона розповіла, що у Києві російський удар знищив місцевий фермерський ринок, а інша атака пошкодила склад із товарами кількох невеликих книгарень.

“Коли згорають продуктові магазини, коли згорають склади — так, це впливає на товари. Але це також джерело доходу для багатьох людей, для тисяч людей”, — наголосила Кашуба.

Водночас Україна також нарощує удари по об’єктах на території Росії. За даними ACLED, у жовтні було зафіксовано 2302 такі атаки.

Міністерство оборони України повідомляло, що протягом минулого місяця уражено щонайменше сім російських підприємств, пов’язаних із виробництвом озброєнь, три військові аеродроми, а також важливі радіолокаційні об’єкти та засоби військового зв’язку.