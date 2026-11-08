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        Дрони пошкодили міст на трасі “Новоросія”, що з’єднує Ростов із Кримом

        Віктор Алєксєєв
        8 Листопада 2026 09:08
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        Після атаки БпЛА пошкоджено міст на трасі з Росії до окупованого Криму / Фото: Google Maps
        Після атаки БпЛА пошкоджено міст на трасі з Росії до окупованого Криму / Фото: Google Maps

        Уранці 8 листопада в Ростовській області Росії внаслідок повітряної атаки та падіння уламків безпілотників пошкоджено міст через річку Міус на трасі “Новоросія”. Ця автомобільна дорога з’єднує Ростов-на-Дону з окупованими територіями України та анексованим Кримом.

        Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

        За його словами, пошкодження дорожнього полотна мосту зафіксували на 97-му кілометрі автомобільної траси Р-280 “Новоросія” у Неклинівському районі.

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        Крім мосту, пошкоджено будівельну техніку — два гусеничні крани. За попередніми даними, постраждалих немає.

        “Рух через міст організовано в реверсивному режимі”, — повідомив Слюсар.

        Автомобільна траса Р-280 “Новоросія” забезпечує транспортне сполучення між Ростовом-на-Дону, окупованими Росією територіями України та Кримом.

        Раніше атаки безпілотників на бензовози на цій трасі називали однією з причин паливної кризи в окупованому Криму у 2026 році.


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