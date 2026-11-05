У Рязані після атаки дронів горить НПЗ, повідомляють й про пожежу на складі Wildberries

У ніч проти 5 листопада Рязанську область РФ атакували безпілотники, після чого в Рязані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який постачає пальне для росармії. Також є пошкодження електромереж, фіксуються перебої з електропостачанням.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Близько другої години ночі в Рязанській області оголосили безпілотну небезпеку. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, роботу протиповітряної оборони та шум безпілотників, на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

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Рязанський НПЗ належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії та входить до складу “Роснефти”. Завод розташований у Південному промисловому вузлі Рязані, його потужність становить близько 17–18 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Воно постачає пальне до Москви та центральних регіонів РФ, а також виготовляє продукцію для потреб російського Міністерства оборони.

Зокрема, у 2014 році завод повідомляв про розробку дослідних партій автомобільного бензину спеціально для військового відомства. Також НПЗ виробляє авіаційний гас ТС-1, який використовується військовою авіацією.

Також під час нічної атаки в Рязані міг загорітися логістичний центр Wildberries. Йдеться про великий розподільчий комплекс площею близько 173 тис. кв. м в індустріальному парку “Рязанський” поблизу села Тюшево.

Місцева влада підтвердила масштабну атаку безпілотників на регіон. За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території промислових об’єктів Рязані. Пошкоджено лінії електропередачі, в частині міста спостерігаються перебої з електропостачанням. Відомо про одного пораненого. На місцях працюють оперативні служби.

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі російська ППО нібито збила 496 безпілотників над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Нижньогородською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Тамбовською, Тульською областями, Московським регіоном, Краснодарським краєм, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Рязанський НПЗ уже зазнавав атак раніше. Після удару безпілотників 15 жовтня 2026 року на підприємстві виникла пожежа та було призупинено роботу основної установки первинної переробки нафти АТ-6 (CDU-6).