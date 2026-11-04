Нічні морози до -3 °C: синоптики дали прогноз на 5 листопада

У середу, 5 листопада, в Україні очікується похолодання, а вночі в окремих регіонах температура опуститься до -3 °C. Опадів синоптики не прогнозують, а в Карпатах місцями буде туман.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погоду в Україні визначатиме поле високого тиску від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем.
З північного заходу надходитиме холодне повітря. Його температура значною мірою залежатиме від прояснень, які вночі сприятимуть додатковому охолодженню.
По Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без опадів. У Карпатах уночі та вранці місцями очікується туман.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура вночі становитиме від +3 °C до -3 °C, на крайньому півдні — +2…+7 °C. Вдень повітря прогріється до +4…+9 °C.
Погода у Києві та області
На Київщині 5 листопада також буде хмарно з проясненнями та без опадів.
Температура по області вночі коливатиметься від +3 °C до -2 °C, вдень — +4…+9 °C.
У Києві вночі прогнозують +1…+3 °C, удень — +5…+7 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.