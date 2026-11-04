        Суспільство

        Нічні морози до -3 °C: синоптики дали прогноз на 5 листопада

        Вадим Вакаренко
        4 Листопада 2026 22:00
        читать на русском →
        Осіннє листя, вкрите ранковим інеєм / Фото: Depositphotos
        Осіннє листя, вкрите ранковим інеєм / Фото: Depositphotos

        У середу, 5 листопада, в Україні очікується похолодання, а вночі в окремих регіонах температура опуститься до -3 °C. Опадів синоптики не прогнозують, а в Карпатах місцями буде туман.

        Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        Погоду в Україні визначатиме поле високого тиску від потужного малорухомого антициклону з центром над Північним морем.

        Реклама
        Реклама

        З північного заходу надходитиме холодне повітря. Його температура значною мірою залежатиме від прояснень, які вночі сприятимуть додатковому охолодженню.

        По Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без опадів. У Карпатах уночі та вранці місцями очікується туман.

        Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

        Температура вночі становитиме від +3 °C до -3 °C, на крайньому півдні — +2…+7 °C. Вдень повітря прогріється до +4…+9 °C.

        Погода у Києві та області

        На Київщині 5 листопада також буде хмарно з проясненнями та без опадів.

        Температура по області вночі коливатиметься від +3 °C до -2 °C, вдень — +4…+9 °C.

        У Києві вночі прогнозують +1…+3 °C, удень — +5…+7 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov