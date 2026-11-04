Уряд назвав наступну ціль на шляху до ЄС після нового звіту Єврокомісії

Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів, які залишилися. Стан підготовки країни до вступу покращився у дев’яти розділах, а погіршення не зафіксовано в жодному.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами Корецького, щорічний звіт Єврокомісії щодо України йому особисто передала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

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Прем’єр зазначив, що стан підготовки до вступу покращився у дев’яти розділах — це більш ніж удвічі більше, ніж торік.

Хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія відзначила у десяти розділах. Серед них енергетика, цифрова сфера, фінансові послуги, податки, освіта, наука, сільське господарство та митниця.

Окремо сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони вперше отримала найвищу оцінку прогресу.

Єврокомісія також відзначила, що антикорупційні інституції в Україні працюють незалежно та ефективно. Покращилися й оцінки у сферах судової влади та юстиції.

Наступна ціль — IBAR на початку 2027 року

За словами Корецького, наступним завданням України є отримання проміжної оцінки виконання бенчмарків — IBAR — на початку 2027 року.

Для цього за ініціативи президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створили спільну робочу групу України та ЄС.

“Ми ставимо амбітні, але осяжні цілі. Є сфери, де треба працювати швидше. Рекомендації Єврокомісії ми беремо в роботу”, — заявив прем’єр.

Найближчим часом Корецький також планує взяти участь у Форумі з питань розширення в Брюсселі, де обговорюватимуть подальші кроки для прискорення руху України до ЄС.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Єврокомісія представила для України орієнтовну дорожню карту на наступний рік і підтвердила, що Київ виконав умови для відкриття всіх переговорних кластерів, які залишилися. У Брюсселі також наголосили, що Україні необхідно прискорити реформи, щоб завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року.