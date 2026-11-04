Вступ України до ЄС: Єврокомісія представила дорожню карту і назвала ключову дату

Європейська комісія заявила, що Україна виконала умови, необхідні для відкриття всіх переговорних кластерів у процесі вступу до Євросоюзу. Водночас Києву рекомендують прискорити реформи, щоб мати можливість завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.

Про це йдеться у щорічному пакеті розширення Єврокомісії.

У Брюсселі зазначили, що Україна продовжує рухатися шляхом вступу до ЄС попри виклики, спричинені російською війною, та протягом останнього року відкрила чотири переговорні кластери.

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За оцінкою Єврокомісії, Україна вже виконала необхідні умови для відкриття всіх кластерів, які залишилися.

У ЄС відзначили прогрес реформ

Єврокомісія заявила, що Україна продовжила просування ключових секторальних реформ.

Окремо у звіті відзначено роботу антикорупційної системи. За оцінкою Комісії, інституційна структура боротьби з корупцією залишається ефективною, а спеціалізовані антикорупційні органи загалом продовжують працювати незалежно та результативно.

Водночас Україні рекомендують зосередитися на виконанні проміжних показників у сфері верховенства права.

Також ідеться про реалізацію дорожніх карт щодо верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та плану дій щодо національних меншин.

Єврокомісія наголосила, що Україні важливо продовжувати прискорювати темп реформ, щоб досягти поставленої мети — завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року.

Україна увійшла до четвірки найпросунутіших кандидатів

Єврокомісія віднесла Україну разом із Чорногорією, Албанією та Молдовою до чотирьох найбільш просунутих країн у переговорах про вступ.

Для цих держав Комісія представила окремі орієнтовні дорожні карти з конкретними цілями та етапами на наступний рік.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що прогрес окремих кандидатів дає можливість перетворювати перспективу розширення ЄС на реальний процес.

За її словами, нові дорожні карти мають забезпечити чіткий шлях на наступний рік і стати основою для подальших переговорів.

ЄС готує поступову інтеграцію ще до вступу

Єврокомісія також представила спільну рамку поступової інтеграції кандидатів до повноправного членства.

Йдеться про поглиблення участі країн-кандидатів у стратегічних секторах ЄС ще до завершення переговорів про вступ.

Серед таких напрямів названі енергетика, транспорт, цифрова сфера та оборона.

Протягом наступних шести місяців Єврокомісія планує розпочати з країнами-кандидатами окремі діалоги щодо поступової інтеграції, щоб оцінити вже наявні механізми та визначити додаткові можливості для кожної держави.

Подальші рішення щодо рекомендацій Єврокомісії має ухвалити Рада ЄС.