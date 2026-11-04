Демократи отримали контроль над Конгресом США: чи зміниться політика Трампа щодо України

Перемога демократів на проміжних виборах у США відкриває можливості для відновлення американської військової допомоги Україні, посилення санкцій проти Росії та обмеження рішень президента Дональда Трампа. Водночас західні аналітики попереджають, що навіть контроль над обома палатами Конгресу не гарантує суттєвих змін у політиці Білого дому щодо війни в Україні.

Можливі наслідки виборів для України проаналізували низка західних ЗМІ, зокрема Reuters, Deutsche Welle та The Guardian.

Військова допомога Україні: Конгрес може відновити фінансування

Одним із головних наслідків зміни більшості в Конгресі може стати перегляд американської військової та фінансової підтримки України.

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Як нагадує Reuters нагадує, що адміністрація Трампа практично припинила пряму фінансову та військову допомогу Києву, хоча підтримка України зберігається серед законодавців обох партій.

Контроль над Палатою представників і Сенатом дозволить демократам визначати, які законопроєкти та коли виносити на голосування. Завдяки цьому вони зможуть просувати нові пакети допомоги Україні.

Як зазначає Reuters, такі ініціативи можуть отримати підтримку частини республіканців і набрати дві третини голосів, необхідні для подолання президентського вето.

Подібну оцінку в коментарі Deutsche Welle висловив редактор Bloomberg Government Брендон Конрадіс.

“Демократи критикують адміністрацію Трампа за те, що вона робить недостатньо для України. Вони можуть просувати законодавство, яке передбачатиме збільшення допомоги Україні”, — пояснив він.

Водночас остаточне рішення залежатиме від співвідношення голосів у Конгресі та позиції республіканців, без підтримки яких подолати вето президента може бути складно.

Санкції проти Росії: демократи можуть обмежити повноваження Трампа

Ще одним напрямом можливого протистояння між Конгресом і Білим домом стане санкційна політика щодо Росії.

Reuters звертає увагу на невдоволення американських законодавців, зокрема республіканців, рішеннями Трампа дозволити операції з російським дизельним пальним і призупинити дію санкцій проти російського енергетичного сектору невдовзі після їхнього ухвалення.

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс, який у разі переходу Палати представників під контроль демократів може очолити її Комітет із закордонних справ, уже запропонував двопартійний законопроєкт, спрямований проти планів Трампа повернути російське дизельне пальне на світовий ринок.

Колишній виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот у колонці для The Guardian запропонував демократам інший механізм обмеження президента. На його думку, Конгресу варто повторно ухвалити санкційний закон проти Росії, але прибрати з нього положення, яке дозволяє президенту призупиняти санкції з міркувань національних інтересів. Саме цим правом Трамп скористався для пом’якшення раніше ухвалених обмежень.

Рот вважає, що нова редакція закону за достатньої двопартійної підтримки могла б позбавити президента можливості одноосібно відмовлятися від санкційного тиску на Москву. Однак для цього законодавцям необхідно забезпечити підтримку двох третин обох палат Конгресу, щоб подолати можливе вето Трампа.

Чому навіть демократичний Конгрес не гарантує Україні більше зброї

Попри нові можливості демократів, опитані The Parliament Magazine експерти сумніваються, що результати виборів суттєво змінять зовнішню політику США протягом наступних двох років.

Науковий співробітник Центру європейських реформ та колишній співробітник Конгресу США Джеймс Грін порівняв адміністрацію Трампа з автомобілем, який рухається автомагістраллю.

“Конгрес може сповільнити цей автомобіль, можливо, змусити його увімкнути поворотник, але змінити загальний маршрут протягом наступних двох років буде дуже складно”, — пояснив експерт.

За словами дослідниці Європейської ради з міжнародних відносин Невади Джоан Лі, Конгрес протягом десятиліть поступово передавав значну частину своїх зовнішньополітичних повноважень президентській владі.

Формально законодавці контролюють державні видатки, можуть затверджувати оборонні бюджети та фінансування допомоги іноземним державам. Проте адміністрація Трампа неодноразово відмовлялася витрачати вже схвалені Конгресом кошти.

Тому навіть якщо демократи ухвалять рішення про відновлення фінансування України, президент може просто не використати виділені гроші, попереджає Джоан Лі.

Іншим інструментом тиску залишається загроза призупинення роботи федерального уряду через суперечки щодо бюджету. Однак експерти вважають малоймовірним, що демократи підуть на такий крок саме заради відновлення допомоги Україні, оскільки внутрішньополітичні питання мають для американських виборців значно більше значення.

Чи зможуть демократи контролювати переговори Трампа з Росією

Перехід Конгресу під контроль демократів також означає посилення парламентського нагляду за діяльністю президентської адміністрації.

Конгрес може проводити слухання, викликати посадовців Білого дому та вимагати пояснень щодо зовнішньополітичних рішень, зокрема стосовно України та Росії.

Проте, як зазначає The Parliament Magazine, Трамп дедалі ширше використовує президентські привілеї для обмеження доступу законодавців до інформації про ухвалення рішень.

Це може ускладнити спроби демократів контролювати переговори Вашингтона з Москвою.

Експерти також наголошують, що президент збереже можливість самостійно визначати основні напрями дипломатичної політики, зокрема продовжувати тиск на Україну з метою досягнення мирної угоди з Росією.

Перемога демократів може навіть посилити тиск Трампа на Україну

Окремі західні аналітики не виключають і негативних наслідків зміни більшості в Конгресі для Києва.

Аналітик Європейського політичного центру Юрай Майцін у коментарі The Parliament Magazine припустив, що поразка республіканців може викликати роздратування Трампа та спонукати його ще активніше обмежувати американську допомогу Україні.

Старший науковий співробітник консервативного Інституту Гадсона Пітер Раф також не очікує, що проміжні вибори кардинально змінять політику американського президента щодо Європи.

Крім того, санкційне законодавство, ухвалене Конгресом у вересні, надало Білому дому додаткові повноваження запроваджувати мита проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

За оцінкою Джоан Лі, ці повноваження Трамп потенційно може використати і проти європейських держав, які досі імпортують російські енергоносії.

Німецький євродепутат Бернд Ланге припустив, що перемога демократів може призвести до більш конфронтаційних рішень американського президента у сфері торгівлі та митної політики.

Коли можуть відбутися реальні зміни в американській політиці

Попри перемогу демократів, до президентських виборів 2028 року Дональд Трамп залишатиметься головною фігурою у формуванні зовнішньої політики США.

Джеймс Грін вважає, що саме вибори 2028 року можуть стати наступним моментом суттєвих змін у відносинах Вашингтона з Україною та Європою.

Він і Джоан Лі рекомендують європейським державам уже зараз налагоджувати контакти з новими членами Конгресу та майбутніми кандидатами у президенти від обох американських партій.

При цьому Джоан Лі звертає увагу на можливі зміни пріоритетів усередині самої Демократичної партії. За її словами, представники прогресивного крила демократів більше зацікавлені у співпраці з Європою в питаннях промислової політики, технологічного регулювання та клімату, ніж у питаннях безпеки.

Це може означати, що навіть майбутня демократична адміністрація не обов’язково прагнутиме збільшувати американську військову присутність у Європі.

Водночас Брендон Конрадіс у коментарі DW наголосив, що зміна більшості в Конгресі все ж матиме наслідки.

“Це не означає, що якщо демократи отримають контроль над Конгресом, зміниться абсолютно все. Але дещо зміниться, оскільки розподіл сил буде іншим”, — зазначив він.