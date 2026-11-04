Трамп втратив підтримку більшості в Конгресі: демократи виграли вибори до Сенату та Палати представників

Демократична партія США здобула більшість у Сенаті та Палаті представників за підсумками проміжних виборів 3 листопада. Республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу. Демократи отримали перемоги навіть у штатах, які тривалий час вважалися опорою партії Дональда Трампа.

Про це повідомляють The Associated Press, CBS News, NBC News та CNN.

За оновленими результатами голосування, демократи отримали 53 місця в Сенаті проти 42 у республіканців. У Палаті представників Демократична партія здобула 223 мандати, республіканці — 130. Для більшості в нижній палаті необхідно 218 місць. Підрахунок голосів в інших округах триває.

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Демократи відібрали у республіканців шість місць у Сенаті та понад десять у Палаті представників. Зокрема, Джеймс Таларіко переміг у Техасі, де демократи не вигравали сенатські вибори з 1988 року, а Адам Гамільтон здобув перемогу в Канзасі — вперше для Демократичної партії з 1932 року.

Також демократи перемогли в Огайо, Айові, Північній і Південній Кароліні та Мені, де багаторічна сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз втратила свій мандат.

На губернаторських виборах демократи також відібрали чотири посади у республіканців. У Джорджії перемогла Кейша Ленс Боттомс, в Огайо — Емі Актон, в Айові — Роб Сенд, а в Техасі — Джина Хінохоса.

Як пише CNN, ще в середині жовтня Дональд Трамп був стурбований падінням підтримки Республіканської партії. Під час четвертого передвиборчого мітингу за три дні президент запитав свого близького соратника, як партія опинилася в настільки складному становищі.

“Як ми до цього дійшли?” — неодноразово запитував Трамп, за словами співрозмовника CNN, обізнаного з приватною розмовою.

В останні тижні кампанії президент їздив країною, намагаючись мобілізувати республіканських виборців навіть у традиційно консервативних округах, де він упевнено переміг на президентських виборах 2024 року.

За даними CNN, республіканці зіткнулися зі зростанням невдоволення американців через війну з Іраном, подорожчання пального та загальне зростання вартості життя. Це негативно позначилося на рейтингах Трампа та підтримці кандидатів його партії.

“Люди дуже злі. І Трамп нічого не зробив, щоб цьому зарадити”, — розповів CNN один із республіканських політичних консультантів у Техасі напередодні голосування.

Президент США визнав успіх демократів, але відмовився вважати результати голосування особистою поразкою.

“Демократи добре попрацювали. Вони завзято боролися… Я не сприймаю це як удар по собі. Це були найкращі два роки в історії президентства”, — заявив Трамп в інтерв’ю Fox News.

Відповідальність за невдалі результати республіканських кандидатів президент поклав на них самих. Зокрема, він пов’язав окремі поразки з тим, що кандидати конфліктували з ним під час передвиборчої кампанії.

Водночас у розмові з The Wall Street Journal Трамп заявив, що не планує кадрових перестановок у своїй адміністрації. Щодо президентських виборів 2028 року він зазначив, що Республіканська партія має достатньо потенційних кандидатів, але називати конкретні імена поки зарано.