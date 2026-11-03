У МВС розкрили нові деталі скандалу навколо Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці

У МВС 3 листопада провели брифінг щодо подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Правоохоронці повідомили про встановлених учасників сутичок, розслідування можливих правопорушень та обставини перебування військовослужбовців у будівлі.

Про це повідомила Національна гвардія України.

Іван Вигівський заявив, що навколо інциденту поширювалися маніпулятивні повідомлення, які, за його словами, спотворювали реальний перебіг подій і створювали додаткову напругу в суспільстві.

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Він також розповів про передумови протесту та участь окремих його учасників, зокрема жінки, яка була вдягнена в однострій працівника екстреної медичної допомоги.

Вигівський наголосив, що всі дії учасників подій мають отримати правову оцінку, а обставини інциденту перевірять правоохоронні органи.

Т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що після поширення відеозвернень про нібито незаконне утримання людей біля будівлі сталися сутички та спроби силового проникнення всередину.

За його словами, поліція розслідує протиправні дії під час зібрання та вже встановила 16 активних учасників.

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що НГУ офіційно орендувала будівлю для тимчасового розміщення військовослужбовців.

У приміщенні перебували 26 осіб. За його словами, четверо з них самовільно залишили військову частину, а решта готувалися до направлення на базову загальновійськову підготовку.

Заступник голови СБУ Іван Рудницький заявив, що Служба безпеки розслідує перешкоджання законній діяльності ЗСУ та несанкціоноване поширення інформації про місця їхнього розташування.

Правоохоронці ідентифікували понад 100 осіб, які перебували на місці події.

За підсумками брифінгу Вигівський повідомив, що разом із командувачем Нацгвардії перегляне порядок вибору місць для розміщення військовослужбовців, які готуються до базової загальновійськової підготовки.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що ДБР відкрило кримінальне провадження через події 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці. Слідчі перевіряють умови перебування військовослужбовців у будівлі, повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також законність дій усіх учасників конфлікту.

Після поширення у соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будівлі зібралися люди. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та були пошкоджені службові автомобілі поліції.