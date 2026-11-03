Агент ФСБ готував убивство співробітника СБУ на Донеччині: суд оголосив вирок

На Донеччині до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який, за даними СБУ, готував замах на одного з керівників регіонального управління Служби безпеки України. Чоловіка затримали у квітні цього року.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала місцевого таксиста. Для підготовки замовного вбивства він отримав від куратора з РФ завдання стежити за офіцером СБУ.

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Чоловік відстежував маршрути пересування військовослужбовця та місця, де той найчастіше перебував. Спостереження він здійснював зі свого автомобіля під виглядом роботи в таксі.

У СБУ зазначили, що чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби після того, як публікував антиукраїнські коментарі в чатах Telegram-каналів.

Для його вербування росіяни, за даними слідства, залучили знайомого чоловіка — колишнього мешканця Краматорська, який у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та нині працює на ФСБ.

Спочатку агент коригував російські удари по прифронтовому райцентру. Під час поїздок із клієнтами він фіксував місця зосередження особового складу та техніки українських військ, після чого позначав їхні координати на Google Maps.

Згодом, за версією слідства, російська спецслужба доручила йому підготувати замах на співробітника СБУ.

Для зв’язку з куратором агент використовував окремий телефон. Його він не брав із собою під час розвідувальних виїздів, а зберігав у схованці в підлозі своєї квартири.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.