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        На Київщині дрон влучив у приватний будинок: загинула 14-річна дівчинка

        Вадим Вакаренко
        3 Листопада 2026 16:00
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        Пошкоджений будинок у селі Хотів, де внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка / Фото: Київська обласна прокуратура
        Пошкоджений будинок у селі Хотів, де внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка / Фото: Київська обласна прокуратура

        У селі Хотів Обухівського району Київської області 3 листопада російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Унаслідок удару загинула 14-річна дівчинка, її 38-річна мати дістала поранення.

        Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

        За даними правоохоронців, удар стався близько 13:30. Будинок зазнав значних руйнувань і загорівся.

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        Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло 14-річної дівчинки.

        Її мати, яка під час атаки також перебувала в будинку, отримала тілесні ушкодження. Жінці надають необхідну медичну допомогу.

        На місці працюють прокурори, слідчі та рятувальники. Правоохоронці документують наслідки удару.

        Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також повідомив, що приватний будинок після влучання вигорів ущент.

        Наслідки удару російського дрона по приватному будинку у Хотові на Київщині / Фото: Київська обласна прокуратура

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