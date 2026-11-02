У Комишувасі після повторного удару дев’ятьма авіабомбами загинули 18 людей — Зеленський

У селищі Комишуваха Запорізької області внаслідок російських авіаударів загинули щонайменше 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення. Після першого удару по школі, де місцевим видавали гуманітарну допомогу, російські війська завдали повторного удару дев’ятьма авіабомбами по укриттю, в якому перебували люди. Серед загиблих — працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС, ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від ранку російська авіація кілька разів атакувала Комишуваху. Однією з цілей стала школа, яку використовували для гуманітарних потреб і де місцевим жителям регулярно видавали допомогу.

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Після першого удару російські війська завдали повторного удару ще дев’ятьма авіабомбами. За словами Зеленського, удар припав саме по укриттю, де перебували люди.

Станом на цей час відомо про 18 загиблих і п’ятьох поранених.

На місці триває рятувальна операція та пошук людей. До робіт залучені військові, рятувальники та спеціальні служби.

Зеленський наголосив, що російська сторона не могла не знати про регулярну видачу гуманітарної допомоги в цьому місці.

Президент також пов’язав атаку з відсутністю з боку Росії готовності до деескалації після нещодавньої гуманітарної операції в Олешках.

“Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал — Росія розраховує на подальші вбивства”, — заявив Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів до “сильної та жорсткої” відповіді Росії та подальшої підтримки України.

Як уточнила Запорізька ОВА, по центру Комишувахи було завдано щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000. Серед 18 загиблих — працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС, ще п’ятеро людей поранені, 27 вважаються зниклими безвісти.