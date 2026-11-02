Холодильники нагрівалися до +50 °C: супермаркети Європи зазнали масштабної кібератаки

Супермаркети в низці європейських країн зазнали кібератаки на системи керування холодильниками та морозильними камерами. У деяких магазинах температура обладнання піднімалася до +50 °C, через що продукти псувалися, а торговельні мережі були змушені прибирати їх із продажу.

Про це повідомляє Reuters.

Інциденти 2 листопада зафіксували у Швеції, Бельгії, Люксембурзі, Ірландії та Естонії. Серед постраждалих — магазини мереж Ahold Delhaize, Colruyt, ICA, Coop, Carrefour і SuperValu.

Реклама

Реклама

Менеджер одного з магазинів ICA у Стокгольмі Енгла Інгвалл розповіла, що атака сталася близько другої години ночі, однак проблему виявили лише через кілька годин.

“Усі наші морозильники нагрілися до 50 градусів. Усе знищено”, — сказала вона.

У самій ICA заявили, що інцидент торкнувся обмеженої кількості магазинів та вплинув на роботу холодильних і морозильних систем.

Хакери переводили холодильники в режим розморожування

Керівник бельгійської компанії Sabcobel, яка обслуговує холодильне обладнання Delhaize, Стефан Моланс заявив, що системи стали об’єктом кібератаки.

За його словами, зловмисники дистанційно перевели випарники холодильного обладнання в режим розморожування. Фахівцям довелося відключати постраждалі установки від мережі.

Colruyt повідомила про атаку на холодильні системи п’яти магазинів Spar у Бельгії.

У Carrefour заявили, що проблема торкнулася 15 із приблизно 700 магазинів мережі в країні.

В Ірландії компанія Musgrave повідомила про порушення роботи холодильного обладнання у 13 магазинах SuperValu. Частину охолоджених і заморожених продуктів довелося зняти з продажу.

Схожий інцидент стався і в Естонії, де, за даними постачальника технологій Kitman Coldtech, температуру холодильних установок також дистанційно встановили на +50 °C.

Один магазин втратив продукції на €15 тисяч

Власник бельгійської мережі м’ясних магазинів De Laet & Van Haver Люк Де Лает розповів, що в одному з його магазинів температура холодильників піднялася до +18 °C.

Через це довелося викинути м’яса приблизно на €15 тисяч.

У Швеції національний центр кібербезпеки працює одразу над кількома інцидентами в продуктових магазинах. У відомстві заявили, що останніми тижнями в країні виявили значну кількість підключених до мережі промислових систем, які потребують оновлення або встановлення виправлень безпеки.

Подібна атака вже сталася у Франції

Нова хвиля атак сталася менш ніж за місяць після масштабного інциденту у Франції. Тоді хакери отримали контроль над холодильними установками у сотнях супермаркетів, що призвело до пожеж і псування продуктів.

Поки що відповідальність за нові атаки ніхто на себе не взяв. Reuters не вдалося встановити, хто стоїть за ними та чи пов’язані вони з жовтневими інцидентами у Франції.

Дослідник компанії SentinelOne Том Хегел зазначив, що відсутність вимог про викуп у таких атаках може свідчити про саботаж.

За його словами, роздрібна торгівля є вразливою ціллю, оскільки торговельні мережі використовують величезну кількість підключених до інтернету контролерів холодильників, систем керування будівлями, камер, сигналізацій та іншого обладнання. Будь-яке порушення їхньої роботи швидко призводить до фінансових втрат через псування продуктів.