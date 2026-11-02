Наслідки ударів РФ по енергетиці: знеструмлення у дев’яти областях

2 листопада найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні спостерігається на Дніпропетровщині та Київщині, де через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури діють аварійні відключення. Внаслідок нових російських атак знеструмлено частину споживачів у дев’яти областях, у Краматорську загинув енергетик.

Про це повідомили в Міненерго.

Протягом минулого тижня Росія 94 рази цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 208 ударів, які спричинили знищення або пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

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Протягом минулої доби російські війська продовжували удари по енергетичних об’єктах. Станом на ранок нові знеструмлення зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Харківській областях.

Найскладніша ситуація — на Дніпропетровщині та Київщині. Через масштабні пошкодження енергетичного обладнання порушено можливості передачі електроенергії споживачам, тому в цих регіонах вимушено застосовують аварійні відключення.

У частині областей також діють обмеження споживання електроенергії за графіками. Водночас там, де через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі запроваджено аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не застосовуються. Повернення до них можливе після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Міненерго також повідомили про загибель 2 листопада енергетика з Краматорська Донецької області. Також внаслідок атаки російського безпілотника на територію підстанції на Харківщині поранення дістав працівник енергетичної галузі.