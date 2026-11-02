Трамп припустив поразку республіканців на виборах до Конгресу

Президент США Дональд Трамп припустив, що Республіканська партія може зазнати поразки на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. Він заявив, що в разі перемоги демократів може перетворитися на “містера Вето”, блокуючи їхні законодавчі ініціативи.

Про це пише Bloomberg.

“Вони надсилатимуть законопроєкти, а ви накладатимете на них вето. Зрештою, через місяць або два, коли все буде заблоковано, — знаєте, це просто марна трата часу, — вони прийдуть і домовляться”, — сказав Трамп.

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Президент додав, що сподівається уникнути такого сценарію.

Як зазначає Bloomberg, це рідкісне визнання Трампом можливості поразки його партії на проміжних виборах. Попри це, він продовжує активну передвиборчу кампанію, зокрема запланував на 1 листопада мітинги в Канзасі та Айові.

Трамп відвідує штати, які традиційно вважаються опорою республіканців, але де партія зіткнулася зі складнішою ситуацією через занепокоєння виборців високою вартістю життя та війною в Ірані.

За даними більшості опитувань, демократи мають хороші шанси отримати три додаткові місця, необхідні для встановлення контролю над Палатою представників. Вони також дедалі впевненіше оцінюють свої можливості здобути більшість у Сенаті, де результати семи перегонів залишаються невизначеними через невелику різницю в рейтингах кандидатів.

Водночас республіканські стратеги стверджують, що їхні внутрішні дані свідчать про більш конкурентну боротьбу за Сенат. На передвиборчих виступах Трамп продовжує називати американську економіку найкращою в історії та заявляє, що опитування неправильно відображають підтримку республіканців.

Також президент США висловив бажання знову балотуватися на посаду глави держави.

“Я б із задоволенням балотувався ще раз, якби мав таку можливість, але формулювання дуже чітке”, — сказав Трамп, маючи на увазі Конституцію США.

22-га поправка до Конституції США забороняє обирати одну людину президентом більш ніж на два терміни.