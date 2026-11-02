Росіяни скинули КАБи на Ізюм: відомо про загиблого та трьох постраждалих, місто без світла

2 листопада російські війська атакували місто Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Одна людина загинула, щонайменше троє постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Одна з авіабомб влучила в чотириповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загорілися автомобілі. Також надійшла інформація про пожежу у відділенні пошти.
Одна людина загинула, щонайменше троє зазнали поранень.
За інформацією Ізюмської МВА, через пошкодження високовольтних ліній електропередач місто повністю знеструмлене.
На місці ударів працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.