Росіяни скинули КАБи на Ізюм: відомо про загиблого та трьох постраждалих, місто без світла

У Росії знову пожежа в районі великого нафтового об’єкта: під ударом ЛПДС під Самарою

Меланія Трамп оголосила про завершення перемир’я в Олешках: евакуйовано майже 800 людей

Одна з авіабомб влучила в чотириповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загорілися автомобілі. Також надійшла інформація про пожежу у відділенні пошти.