П’ятеро людей постраждали через удари РФ по Одещині: знищено пекарню, пошкоджено енергооб’єкт

2 листопада внаслідок масованої російської атаки на Одеську область пошкоджено житлову, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Унаслідок атаки пошкоджено складські та адміністративні приміщення, а також приватні житлові будинки. Будівлю пекарні зруйновано.
Пошкоджень зазнав і енергетичний об’єкт компанії “ДТЕК Одеські електромережі”.
Станом на ранок частині споживачів вдалося відновити електропостачання.
На місцях атак працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків.