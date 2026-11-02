Росіяни скористалися припиненням вогню в Олешках: що фіксує Генштаб

Під час гуманітарної операції в Олешках Херсонської області Сили оборони України забезпечили доставлення гуманітарних вантажів та повернення цивільних на підконтрольну Україні територію. Водночас російські військові використали режим тиші для ротації підрозділів, укріплення позицій і підвезення боєприпасів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У межах запровадженого режиму припинення вогню українські підрозділи забезпечили дотримання режиму тиші та діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

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У результаті гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а жителі Олешок, які виявили бажання виїхати, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Водночас протягом гуманітарної паузи українські військові зафіксували ротацію російських підрозділів та укріплення їхніх позицій.

Крім того, російські війська розширили антидронові засоби на дорогах і наростили логістику, зокрема організували підвезення боєприпасів.