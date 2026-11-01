Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині. Головною метою переговорів лідерів він назвав повне й безумовне припинення вогню з надійним механізмом контролю.

Про це президент сказав в інтерв’ю CNN Türk.

Зеленський розраховує на посередництво Реджепа Таїпа Ердогана, який підтримує контакти з Путіним і Дональдом Трампом. Можливість тристоронньої зустрічі лідерів у Туреччині обговорювали під час переговорів президентів.

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Окремо США запропонували зустріч технічних делегацій України, Росії та Сполучених Штатів в Абу-Дабі. Зеленський сподівається на її проведення до середини листопада.

Технічні команди можуть обговорити енергетичне й морське перемир’я та обміни полоненими. Водночас питання територій, гарантій безпеки та завершення війни, за його словами, потребують рішень лідерів.

Президент наголосив, що Україна не визнає окуповані території, включно з Кримом, російськими. Він також відкинув можливість домовленості про долю України без її участі.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Зеленський назвав 6–10 листопада можливими датами тристоронніх переговорів України, США та Росії. Серед тем підготовки — припинення ударів по енергетиці та на морі, обмін полоненими й повернення дітей.