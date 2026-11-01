Харків пережив рекордні 153 удари за місяць: загинули 22 людини

У жовтні Харків зазнав 153 російських ударів — найбільше за місяць від початку року. Загинули 22 людини, ще 287 дістали поранення, серед них — 17 дітей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У середньому місто переживало по п’ять атак щодня. Влучання зафіксували в усіх дев’яти районах Харкова.

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Найчастіше росіяни застосовували реактивні “Шахеди” — ними завдали 54 удари. Ще 25 ударів припали на “Бандеролі”, 24 — на FPV-дрони. Також місто атакували звичайними “Шахедами”, “Молніями”, безпілотниками невстановленого типу, авіабомбами, зокрема ФАБ-250 та КАБ, реактивними системами “Торнадо-С” і балістичним “Іскандером-М”.

За словами Терехова, російські війська часто повторно били по тих самих місцях, де служби розбирали завали та рятували людей після попередніх атак. Серед поранених у жовтні є рятувальники.

Під ударами опинилися залізниця та енергетичні об’єкти. Росіяни атакували як міські потужності, так і обласну інфраструктуру, від якої залежить електро- й теплопостачання Харкова.

Упродовж місяця місто втратило останній “Епіцентр”, який ще працював. Наприкінці жовтня значних пошкоджень зазнав торговельний центр “Дафі”.

Зруйновані виробничі та складські приміщення, швейні цехи й станції техобслуговування. Постраждали цирк, приватний ліцей і міська поліклініка, яку атакували під час прийому пацієнтів.

Значних руйнувань зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. Терехов повідомив про вигорілі квартири, обвалені перекриття й вибиті вікна цілими вулицями.

Рятувальники діставали людей із-під завалів, пошкоджених і задимлених квартир. Медики надавали допомогу пораненим, а комунальники відновлювали комунікації, закривали вибиті вікна та розчищали дороги.

За жовтень у Харкові пролунали 343 сигнали повітряної тривоги. Загалом небезпека тривала 444 години — понад 18 діб.

Завдяки диференційованому оповіщенню тривога в місті була майже на 246 годин коротшою, ніж обласна, яка тривала 690 годин. Терехов закликав містян одразу йти в укриття після сигналу, оскільки він означає загрозу безпосередньо для Харкова.