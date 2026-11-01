        Політика

        У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського

        Галина Шподарева
        1 Листопада 2026 13:44
        читать на русском →
        Володимир Путін / Фото: РосЗМІ
        Володимир Путін / Фото: РосЗМІ

        Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін відповість на телефонний дзвінок Володимира Зеленського, якщо український президент вирішить йому зателефонувати. Водночас у Кремлі вчергове пропонують Зеленському приїхати до Москви.

        Про це повідомляють росЗМІ.

        Відповідаючи на запитання, чи підніме Путін слухавку, якщо йому зателефонує Зеленський, Ушаков заявив: “Думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов”.

        Реклама
        Реклама

        Водночас Ушаков повторив запрошення українському президенту приїхати до Москви, якщо той хоче особисто поговорити з Путіним.

        “Він же передає сигнали через різні джерела. Якщо вже так хоче поговорити — нехай приїжджає”, — заявив Ушаков.

        За словами помічника Путіна, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час телефонної розмови з російським президентом нібито повідомили йому про бажання Зеленського провести прямі переговори.

        Також 31 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нагадав про готовність Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov