У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін відповість на телефонний дзвінок Володимира Зеленського, якщо український президент вирішить йому зателефонувати. Водночас у Кремлі вчергове пропонують Зеленському приїхати до Москви.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи підніме Путін слухавку, якщо йому зателефонує Зеленський, Ушаков заявив: “Думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов”.

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Водночас Ушаков повторив запрошення українському президенту приїхати до Москви, якщо той хоче особисто поговорити з Путіним.

“Він же передає сигнали через різні джерела. Якщо вже так хоче поговорити — нехай приїжджає”, — заявив Ушаков.

За словами помічника Путіна, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час телефонної розмови з російським президентом нібито повідомили йому про бажання Зеленського провести прямі переговори.

Також 31 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нагадав про готовність Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.