The Ring: Усик хоче повернутися у крузервейт заради супербою з непереможним Бенавідесом

Український боксер Олександр Усик планує повернутися до першої важкої ваги для наступного поєдинку, щоб наблизитися до супербою з американцем Девідом Бенавідесом. Колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті також прагне вдруге об’єднати всі головні чемпіонські титули цієї вагової категорії.

Про це пише The Ring.

За словами радника українського боксера Сергія Лапіна, Усик хоче зустрітися з Бенавідесом, коли американець перебуватиме у своїй найкращій формі. Водночас українець має намір знову стати абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

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Українець востаннє виступав у крузервейті в листопаді 2018 року, коли нокаутував Тоні Белью у восьмому раунді. Відтоді він провів дев’ять боїв у надважкій вазі, останній — проти Ріко Верховена у травні біля пірамід Гізи в Єгипті. Усик переміг у 11-му раунді.

На рахунку українця 25 перемог, зокрема 16 нокаутом, без жодної поразки. У червні він звільнив чемпіонські титули IBF, WBA та WBC у надважкій вазі.

Бенавідес також залишається непереможеним — 32 перемоги, з них 26 нокаутом. Американець володіє поясами WBA та WBO у крузервейті й 5 грудня зустрінеться з чемпіоном WBC Міхалом Цесляком. Перемога дозволить йому об’єднати три з чотирьох основних титулів дивізіону. Пояс IBF наразі вакантний.

Серед планів Бенавідеса також поєдинки з чемпіоном The Ring Джеєм Опетаєю та Артуром Бетербієвим. Американець допускає бій з Усиком як у першій важкій, так і в надважкій вазі.

Раніше Усик вів переговори про поєдинок із Деонтеєм Вайлдером у США, однак вони зупинилися через фінансові розбіжності.

Як зазначає The Ring, головне питання — чи готовий Усик, якому в січні виповниться 40 років, чекати на інші поєдинки Бенавідеса. Якщо українець повернеться у крузервейт у першій половині 2027 року, його бій, найімовірніше, має відбутися раніше за зустріч Бенавідеса з Опетаєю.