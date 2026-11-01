В Україну йдуть нічні морози: синоптик попередив про похолодання наступного тижня

Наступного тижня, з 2 по 8 листопада, в Україні поступово холодатиме, а вже із середи вночі у північних і західних областях температура опускатиметься нижче нуля. Найхолоднішою очікується ніч на четвер, коли по всій країні прогнозують до -2 °C, проте наприкінці тижня денна температура знову почне підвищуватися.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Наступного тижня погоду визначатимуть антициклон і надходження повітряних мас із півночі Європи. Через північні та північно-західні повітряні потоки вночі поступово холодатиме до невеликих морозів, однак значних опадів протягом тижня не очікується.

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Початок тижня ще буде відносно теплим. У понеділок, 2 листопада, в більшості областей утримається суха погода, лише вночі та вранці на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий дощ. Подекуди утворюватиметься туман. На заході вночі прогнозують 0…+5 °C, вдень +6…+11 °C, тоді як в інших регіонах повітря прогріється до +9…+14 °C після нічних +4…+9 °C.

У вівторок, 3 листопада, температурний режим істотно не зміниться. На заході вдень буде +6…+11 °C, на решті території +9…+14 °C. Однак до Одеської, Вінницької областей та Буковини прийдуть невеликі дощі, тоді як в інших регіонах обійдеться без істотних опадів.

Помітне похолодання розпочнеться в середу, 4 листопада. Північний вітер принесе нижчі температури на захід і північ країни: вночі стовпчики термометрів опустяться до -1…+4 °C, а вдень покажуть лише +4…+9 °C. На решті території ще буде тепліше — до +8…+13 °C вдень. Дощі цього дня пройдуть у південних областях та Криму.

У четвер, 5 листопада, похолодання пошириться на всю Україну. Вночі температура становитиме -2…+3 °C, а вдень повітря прогріється лише до +3…+8 °C. Дещо тепліше буде на Закарпатті, де очікується до +10 °C. Попри зниження температури, погода залишатиметься сухою завдяки впливу антициклону із заходу.

З п’ятниці денна температура почне поступово підвищуватися. 6 листопада після нічних -1…+4 °C вдень очікується +5…+11 °C. Опадів синоптик не прогнозує, збережеться північно-західний вітер.

На вихідних, 7–8 листопада, в Україні збережеться суха погода з нічними заморозками до -2 °C, однак удень поступово теплішатиме. У суботу температура становитиме +6…+11 °C, а в неділю підвищиться до +7…+12 °C. Опадів не очікується.