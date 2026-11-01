У Швеції провели нічний рейд на пов’язане з Росією судно біля Готланда

Шведська поліція в ніч проти 31 жовтня провела операцію на вантажному судні біля північно-західного узбережжя острова Готланд. Судно належить компанії, яку раніше розслідували у зв’язку з можливими російськими гібридними та розвідувальними операціями.

Про це повідомляє TV4 Nyheterna.

Йдеться про суховантаж завдовжки понад 80 метрів. Правоохоронці піднялися на борт уночі, щоб перевірити членів екіпажу та їхні проїзні документи.

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За даними джерел телеканалу, до рейду залучили національний поліцейський спецпідрозділ. Офіційно поліція цього не підтвердила.

“Я не коментую, які ресурси ми використовуємо. Ми використали ті ресурси, які були потрібні”, — заявила речниця поліції Стокгольмського регіону Каріна Скагерлінд.

У Національному оперативному управлінні поліції також відмовилися від коментарів, пояснивши, що операцією керує поліція Стокгольмського регіону.

Судноплавна компанія має представництво в російському Калінінграді та, за її власними заявами, набирає там екіпажі. За інформацією TV4, на борту перевіреного судна перебували громадяни Росії. Скагерлінд відмовилася уточнювати громадянство моряків.

Судна цієї ж компанії раніше перевіряли у зв’язку з повідомленнями про появу безпілотників у європейських країнах. За даними телеканалу, інформація про рух суден дозволяла пов’язати їхнє незрозуміле перебування поблизу окремих місць із випадками виявлення дронів.

Серед підозр — можливе використання суден як баз для зберігання безпілотників російських спецслужб. Влада інших країн останнім часом неодноразово піднімалася на борт суден компанії та проводила обшуки.

Джерела TV4 у європейських розвідках вважають, що ці судна “з високою ймовірністю діють в інтересах російської держави”. Назву судна та судноплавної компанії в матеріалі не наведено.